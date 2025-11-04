Nuovo cinema Tirreno: ecco le proiezioni del weekend

Home CinemaNuovo cinema Tirreno: ecco le proiezioni del weekend
In sala saranno proiettati "La vita va così", "Cinque secondi" e "After the hunt"

Capalbio (Grosseto). Tutto pronto per il weekend al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige.

Da venerdì 7 a domenica 9 novembre saranno proiettati “La vita va così” di Riccardo Milani, “Cinque secondi” di Paolo Virzì e “After the hunt – Dopo la caccia” di Luca Guadagnino.

Il programma

“La vita va così” ci sarà venerdì 7 e sabato 8 alle 16.30 e domenica 9 novembre alle 18.45. “Cinque secondi” sarà proiettato venerdì 7 alle 18.45, sabato 8 alle 21.15 e domenica 9 novembre alle 16.30. “After the hunt – Dopo la caccia” sarà in sala venerdì 7 alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano), sabato 8 alle 18.45 e domenica 9 novembre alle 21.

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala. Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).

