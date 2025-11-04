I Carl ToniRubBis in concerto al Teatro del Ciliegio: una serata a ritmo di jazz

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Venerdì 7 novembre, alle 21.15, la stagione teatrale “P.arte da Noi”, curata da Officine Papage in collaborazione con il Comune di Monterotondo Marittimo, apre le porte alla musica jazz e ospita al Teatro del Ciliegio i Carl ToniRubBis (ai sassofoni Gianni Rubolino, alla chitarra Fabrizio Biscontri, alla contrabbasso Luca Tonini, alla batteria Gianmarco Carlini).

Andrà in scena un concerto interattivo, in cui le musiche e le modalità si ispirano alla sperimentazione dell’Avant Garde newyorkese degli anni Ottanta. In un’epoca di integralismi e disastrose chiusure, i Carl ToniRubBis propongono la fusione tra generi attraverso un repertorio originale e un processo di composizione estemporanea, che invita il pubblico a diventare parte integrante della performance.

A partire dalle 20.30 sarà disponibile il servizio bar, a cura di Clap – Collettivo libere arti e pensiero.

Promozione speciale: ingresso + prima bevuta 12 euro.

Informazioni: biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro.

Prevendita online su liveticket.it e il giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro dalle 20.00.

Prenotazione dei biglietti tramite mail a prenotazioni@officinepapage.it, tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007.