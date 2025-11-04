“Quei giorni in Provenza”: Alessandro Bencivenni presenta il suo libro

Grosseto. Venerdì 7 novembre, alle 17, al Museo di storia naturale di Grosseto, la società Dante Alighieri il libro di Alessandro Bencivenni e Patrizia Busacca “Quei giorni in Provenza”, con l’intervento dell’autore.

Il testo racconta un viaggio di padre, madre e figlio nell’estate 2013: un percorso memoriale in cui i luoghi, gli episodi, i dettagli non sono semplicemente ‘cose vissute’, ma ‘cose che restano’, attimi condensati, piccole aguzze pietre miliari nella vita di una coppia e di una famiglia, durevoli solo se si è uniti dall’amore. Sembrerebbe quasi una spensierata vacanza, ma sotto i passi scricchiolano granelli di sabbia fatale…

L’autore

Alessandro Bencivenni vive e lavora a Roma. Laureato in Lettere e diplomato al Csc, intraprende l’attività di sceneggiatore nel campo dei fumetti.

Nel 1986 passa a scrivere per il cinema con il regista Neri Parenti e da quell’anno viene abitualmente incluso nel suo gruppo di lavoro per la scrittura di molti film interpretati da Paolo Villaggio.

Nel 1991 collabora a “Io speriamo che me la cavo” di Lina Wertmüller. Nel 2000 concepisce con Domenico Saverni ed Enrico Oldoini la popolare serie televisiva “Don Matteo”. Dal 2006 collabora con Saverni e il regista Mario Monicelli alla scrittura de “Le rose del deserto” (2006), candidato per la sceneggiatura ai Nastri d’Argento.

Ha vinto per dieci volte le Chiavi d’Oro: il premio degli esercenti ai maggiori successi dell’anno.

Dal 2000 ha affiancato l’attività di sceneggiatore a quella di docente di sceneggiatura in Accademie, Università e Scuole d’arte cinematografica. È inoltre autore di numerosi articoli e saggi sul cinema e del volume sulla scrittura cinetelevisiva “Ricordare, sognare, sceneggiare”.

Dal 1997 è stato sposato con Patrizia Busacca, giornalista e scrittrice, scomparsa nel 2019, autrice del romanzo autobiografico “Madri gotiche”, del quale egli ha curato la pubblicazione postuma e che è stato presentato al Premio Strega 2021. Ispirandosi ai diari della moglie Patrizia Busacca, esce nel 2025 il romanzo autobiografico “Quei giorni in Provenza”.