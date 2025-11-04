“La vita va così”: torna la programmazione invernale del cinema in paese

Castel del Piano (Grosseto). Il cinema è una passione anche a Castel del Piano.

“L’iniziativa del Comune di promozione, riattivazione e sostegno del cinema/teatro – commenta Cinzia Pieraccini, sindaco di Castel del Piano – ha incontrato un grande favore nella popolazione. La grande partecipazione di spettatori è stato un conforto ulteriore e una base solida per garantire la continuità delle proiezioni e, anche, il segno della qualità della programmazione sino ad oggi offerta. Continueremo così per i prossimi anni”.

“Il cinema ha un senso speciale – continua Federico Badini, consigliere comunale con delega alla cultura– in un paese dell’interno. Ogni spettacolo apre una nuova finestra culturale, offre proposte narrative originali, racconta mondi e esperienze ed ha così un’importanza straordinaria nella vita della comunità”.

La programmazione invernale delle proiezioni è prevista a partire dal prossimo fine settimana e proseguirà senza interruzioni per tutto l’anno e nel 2026.

Si ricomincia con un grande film: “La vita va così” di Riccardo Milani, con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi. Un racconto ironico e appassionato lungo vent’anni, ambientato in un angolo meraviglioso della Sardegna.

Ecco gli spettacoli e gli orari: