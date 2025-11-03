Enel replica alle segnalazioni: “Lavori in corso e interventi programmati per potenziare il sistema elettrico”

Capalbio (Grosseto). In riferimento ad alcune segnalazioni sulla rete elettrica di Capalbio, lungo la dorsale elettrica denominata Monte Alzato nel territorio comunale di Capalbio, con particolare riferimento a Borgo Carige, E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) informa che, dopo gli interventi urgenti degli scorsi giorni per effettuare bypass temporanei utili a garantire l’approvvigionamento elettrico in seguito ai danneggiamenti del maltempo, oggi si è conclusa l’attività di ispezione tecnica ed è stato individuato il punto di rete aerea danneggiato, sia da fattori climatici che da eventi esterni quali stormi di uccelli.

I tecnici della società elettrica hanno quindi eseguito il piano di lavoro e sostituito i conduttori nel tratto di rete suddetto. Inoltre, è stata effettuata un’operazione di monitoraggio e verifica della distribuzione dei carichi su tutto il sistema elettrico, lungo le direttrici di energia denominate Capalbio, Ansedonia, Monte Alzato, Campigliola.

E-Distribuzione segnala, altresì, che alcune interruzioni temporanee di questo periodo consistono in lavori programmati – annunciati alla cittadinanza tramite affissioni nelle zone coinvolte – per un’importante e significativa attività di restyling, ricostruzione e potenziamento della “dorsale Capalbio”, attraverso la sostituzione dei pali con nuovi sostegni, di ultima generazione e più resistenti per specifiche caratteristiche meccaniche, e la posa di nuovo cavo elicord, più resiliente e isolato, al posto dei conduttori semplici.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti al numero 803.500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione.

Infine, per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica sempre sul portale internet dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.