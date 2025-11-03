Attenzione ai falsi sms: l’Asl mette in guardia da possibili truffe telefoniche sugli “uffici Cup”

Grosseto. La Asl Toscana sud est segnala la diffusione di messaggi sms ingannevoli inviati a nome di presunti “uffici Cup”. In tali comunicazioni si invita a contattare un numero di telefono che, tuttavia, non appartiene all’Azienda sanitaria.
Si tratta con ogni probabilità di numeri truffa, attivati con lo scopo di sottrarre denaro a chi, in buona fede, dovesse richiamare.
L’Asl Toscana sud est invita pertanto i cittadini a non rispondere a questi messaggi e a non effettuare chiamate ai numeri indicati, poiché non riconducibili ai propri servizi ufficiali.