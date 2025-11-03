Home AttualitàAttenzione ai falsi sms: l’Asl mette in guardia da possibili truffe telefoniche sugli “uffici Cup”
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Attenzione ai falsi sms: l’Asl mette in guardia da possibili truffe telefoniche sugli “uffici Cup”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Grosseto. La Asl Toscana sud est segnala la diffusione di messaggi sms ingannevoli inviati a nome di presunti “uffici Cup”. In tali comunicazioni si invita a contattare un numero di telefono che, tuttavia, non appartiene all’Azienda sanitaria.

Si tratta con ogni probabilità di numeri truffa, attivati con lo scopo di sottrarre denaro a chi, in buona fede, dovesse richiamare.

L’Asl Toscana sud est invita pertanto i cittadini a non rispondere a questi messaggi e a non effettuare chiamate ai numeri indicati, poiché non riconducibili ai propri servizi ufficiali.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Enel replica alle segnalazioni: “Lavori in corso e...

Taglio degli alberi, il sindaco replica a Rusci:...

Sicurezza e contaminazioni da Pfas: assemblea sindacale per...

Taglio di 250 alberi, Rusci: “Patrimonio che non...

Premio Ennio Graziani: “Altrove” è il miglior ristorante...

“Dare forma a un’idea”: al via il corso...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: