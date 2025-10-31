Home AttualitàMaltempo, notte di monitoraggio per il Consorzio di Bonifica: “Nessuna criticità per fiumi e torrenti”
Maltempo, notte di monitoraggio per il Consorzio di Bonifica: “Nessuna criticità per fiumi e torrenti”

di Redazione
Grosseto. Una giornata e una nottata di precipitazioni intense e di monitoraggio per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, che ha vigilato su tutti i principali corsi d’acqua della Maremma e anche sul reticolo minore.

I servizi di piena sono stati attivati sul fiume Bruna e sul fiume Osa (secondo livello, nella foto), ma già attorno alla mezzanotte l’acqua ha iniziato a scendere.

Le piene sono defluite in maniera regolare e non si sono registrate criticità.

Gli operatori di Cb6 hanno azionato tutte le idrovore, che hanno lavorato incessantemente per l’intera nottata.

I principali cumulati si sono registrati ad Alberese, circa 100 millimetri nel corso della giornata, e nel comune di Magliano, 70 millimetri, di cui 50 in due ore, nel corso della serata.

