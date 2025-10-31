Home Amiata“Basta che sian di fori”: la Compagnia dell’Anello in scena al Teatro degli Unanimi
Lo spettacolo è in programma sabato primo novembre

di Redazione
Arcidosso (Grosseto). Sabato primo novembre alle 21.15 prende ufficialmente il via al Teatro degli Unanimi di Arcidosso, il più antico della provincia di Grosseto, la nuova edizione di “Autunno a Teatro”, la storica rassegna dedicata al teatro amatoriale toscano, organizzata dalla compagnia Nè Arte Nè Parte con il patrocinio e il contributo del Comune di Arcidosso e in collaborazione con la Pro Loco.

A inaugurare la stagione 2025 sarà la Compagnia dell’Anello di Ribolla, al suo debutto sul palcoscenico di Arcidosso, con la divertente commedia in vernacolo maremmano “Basta che sian di fori” di Massimo Valori, per la regia di Ornella Niccolaini e Marzia Senesi.

La vicenda si svolge in un agriturismo toscano dove, contrariamente al solito, non arrivano turisti “di fòri”, ma ospiti tutti toscani che metteranno a dura prova la pazienza dei gestori, Carlo, la moglie Andreina e la cognata Graziella. Carlo, cresciuto negli anni ’70-’80 con il mito dei figli dei fiori, ha trasformato il podere di famiglia in un agriturismo, ma le giornate tranquille che si aspettava si trasformano presto in una girandola di situazioni esilaranti. Tra ospiti eccentrici, equivoci e colpi di scena, i personaggi si troveranno coinvolti in un vortice di comicità e follia quotidiana, fino a far diventare tutti… un po’ matti.

Una commedia dal ritmo incalzante e dal gusto genuinamente toscano, che promette di conquistare il pubblico con la sua ironia e il suo calore.

Biglietti

Intero: 12,00 euro
Ridotto: 8,00 euro (minorenni e studenti scuole superiori)
Abbonamento a 5 spettacoli: 50,00 euro

Prenotazione consigliata: tel. 347.9081631 (Irene)

La biglietteria è aperta dalle 21.00 nei giorni di spettacolo.

