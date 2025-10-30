Mercatino dell’artigianato, escursioni, musica e degustazioni: torna la Festa del Marrone

Santa Fiora (Grosseto). Torna a Santa Fiora uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno, la Festa del Marrone: sabato primo e domenica 2 novembre, due giornate dedicate ai sapori e alle tradizioni legate alla castagna, prodotto principe del Monte Amiata.

Durante la manifestazione si potranno degustare piatti tipici a base di castagne e prodotti locali, scoprire le eccellenze del territorio attraverso il mercatino dell’artigianato e dei sapori, partecipare a escursioni nei castagneti secolari. Ad arricchire l’evento ci sarà la musica e il divertimento per adulti e bambini.

La Festa del Marrone è organizzata dal Comune di Santa Fiora in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni del territorio.

“Un evento che unisce cultura e gastronomia locali alle esperienze all’area aperta e al piacere di stare insieme e vivere il paese – sottolinea Serena Balducci, assessore al turismo di Santa Fiora – con l’obiettivo di valorizzare tutte le peculiarità del nostro territorio: non celebriamo solo il marrone e i prodotti tipici, ma proponiamo infatti anche escursioni e attività dedicate alle famiglie e ai bambini. Tutto questo è stato possibile grazie a una bella sinergia tra l’amministrazione comunale, le associazioni e gli esercizi commerciali.”

“La festa del marrone – aggiunge Tommaso Pastorelli, consigliere con delega all’agricoltura – è sempre un’occasione importante di valorizzazione di questo prodotto a cui è profondamente legata la storia della nostra comunità”.

Il programma

Ma ecco il programma

Sabato 1° novembre, alle 9.30, trekking del “Pan di Legno: i segreti del castagneto”. Ritrovo alla chiesa di San Rocco. Per informazioni e prenotazioni, contattare Noemi, guida ambientale escursionistica, al numero 329.0216464.

A partire dalle 12.30, in piazza Garibaldi, pranzo del marrone. Apertura degli stand gastronomici a cura delle associazioni del Comune di Santa Fiora. Dalle 14.30, in piazza Garibaldi, un pomeriggio per i bambini a tema castagna: truccabimbi con TanitArt, giochi a squadre con premi e riconoscimento delle tipologie di castagne, laboratorio di biscotti a cura del Centro commerciale naturale di Santa Fiora. Dalle 19.30, in piazza Garibaldi, apertura degli stand gastronomici a cura delle associazioni e alle 21.30 in piazza Garibaldi “The Swing ‘N Roll” in concerto.

Domenica 2 novembre, alle 9.30 trekking del “Pan di Legno: i segreti del castagneto”. Ritrovo alla chiesa di San Rocco. Per informazioni e prenotazioni, contattare Noemi, guida ambientale escursionistica, al numero 329.0216464. A partire dalle 12, in piazza Garibaldi, “The Jazzmatazz” in concerto. Dalle 12.30, in piazza Garibaldi, pranzo del marrone: apertura degli stand gastronomici a cura delle associazioni. Dalle 14.30, in piazza Garibaldi, animazione, truccabimbi e laboratorio di bolle a cura di Tati con i Bimbi.

Durante le due giornate, mercatino di prodotti locali e artigianali lungo via Roma.