“Il filo rosso e un bicchiere di sole”: Paola Lorenzoni presenta il suo libro

Grosseto. Martedì 4 novembre, alle 17.00, si terrà la presentazione del libro “Il filo rosso e un bicchiere di sole” di Paola Lorenzoni, pubblicato da Effigi Edizioni, alla biblioteca Chelliana, in via G. Mazzini 36, a Grosseto.

Introdurrà l’incontro Luca Agresti, assessore alla cultura, con interventi dell’autrice, del regista Francesco Tarsi e dell’editore di Effigi Mario Papalini.

Il libro

Un filo rosso attraversa ricordi, ferite e rinascite, mentre la narrazione di Paola Lorenzoni unisce poesia, racconto, romanzo e teatro in un’unica, intensa voce. Il libro offre un percorso intimo e vibrante, dove memoria, desiderio e consapevolezza si fondono in un racconto di libertà. Le poesie inserite nel testo agiscono come raggi di luce, amplificando emozioni e visioni.

Chiude il volume un monologo teatrale d’amore e musica, in cui corpo e voce danzano liberi, trasformando la lettura in rito, confessione e spettacolo. Un libro da leggere ad alta voce o in silenzio, come una melodia che resta sospesa nell’aria.

L’autrice

Paola Lorenzoni è nata a Grosseto nel 1968. Poetessa e attrice, ha pubblicato la raccolta “Passo d’ombra” e ricevuto diversi premi per poesia e interpretazione teatrale. Ha scritto e recitato commedie, collaborando con importanti nomi della scena italiana, tra cui Alberto Bevilacqua.

Oggi è in tournée con lo spettacolo “Lina Battiferri, Condominio femminile,” ispirato a Franca Valeri, e si esibisce in performance di teatromusica con il Mediterranean Jazz Quartet.

Il libro è già disponibile in libreria e sul sito della casa editrice, al link https://www.cpadver-effigi.com/blog/il-filo-rosso-e-un-bicchiere-di-sole-paola-lorenzo