“Matrioske”: Chiara Del Soldato presenta il suo romanzo

Grosseto. Lunedì 3 novembre, alle 17, avrà luogo, alla Biblioteca Chelliana di Grosseto. la presentazione del libro “Matrioske”, di Chiara Del Soldato.

Il libro

La storia è ambientata nel marzo 2020, durante la pandemia che la protagonista Giorgina, sebbene chiusa in casa come tutta Italia, si adopera ad affrontare superando l’inerzia e inaugurando nuovi rapporti sia lavorativi che non. Così, accanto ai vecchi amici, compaiono figure diverse e in particolare due donne, una studentessa e l’autrice di un romanzo dalla trama complessa, che Giorgina deve tradurle in lingua inglese. Ma, accanto alla soddisfazione per il raggiunto equilibrio personale, il passato torna a bussare alla sua porta…

Chiara Del Soldato è un’insegnante di Italiano e Latino competente e vivace. Lettrice appassionata, sollecitando durante gli anni di docenza i propri studenti alla composizione di testi originali, entra lei stessa quasi casualmente nel mondo magico della scrittura e vince l’edizione 2000 del prestigioso premio nazionale “Città di Cimitile” con il suo romanzo d’esordio, “Jader”. Da allora non ha più abbandonato la narrativa per la quale ha ottenuto molti riconoscimenti e il primo posto in varie competizioni letterarie tra cui, a Grosseto, il Premio Cassola e quello più recente “Amori sui generis”.

È autrice di opere suggestive, interessanti, ben costruite sul mondo femminile e sulle problematiche relazionali; ne ricordiamo alcune: “La vita che forse”, “Ti amerò mio malgrado”, “Non sempre la stessa storia”, “Il figlio di troppo”. Ha pubblicato racconti sull’adolescenza come “Quant’è bella giovinezza”, “I colori dell’anima” e una raccolta di storie per bambini, “Tesorobus”, legata ad un progetto benefico per l’Africa.