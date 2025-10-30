Lucio Corsi ospite al The Space Cinema: aperta una terza sala per assistere al film “La chitarra nella roccia”

Grosseto. La direzione del The Space Cinema di Grosseto ha deciso di aprire un’altra sala, la terza, per assistere al film “La chitarra nella roccia – Lucio Corsi dal vivo all’abbazia di San Galgano”, in programma domenica 2 novembre alle 18.30.

Dato l’enorme successo dell’iniziativa, che vedrà la presenza di Lucio Corsi nella multisala di via Canada e per la quale nel giro di poco più di 24 ore sono andare esaurite le prevendite per assistere al film sia in sala 1 che in sala 3 (aperta un paio di giorno dopo il sold out della prima sala), questa mattina è stata disposta l’apertura anche della sala 2, che ha una capienza di 230 posti.

I biglietti sono già acquistabili in prevendita sul sito https://www.thespacecinema.it/cinema/grosseto al costo di 10,80 euro e non è da escludere che nel giro di poche ore anche questa sala faccia registrare il sold out.

Foto di Francis Delacroix