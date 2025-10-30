Home CinemaLucio Corsi ospite al The Space Cinema: aperta una terza sala per assistere al film “La chitarra nella roccia”
Lucio Corsi ospite al The Space Cinema: aperta una terza sala per assistere al film “La chitarra nella roccia”

Il film sarà proiettato domenica 2 novembre

di Redazione
Grosseto. La direzione del The Space Cinema di Grosseto ha deciso di aprire un’altra sala, la terza, per assistere al film “La chitarra nella roccia – Lucio Corsi dal vivo all’abbazia di San Galgano”, in programma domenica 2 novembre alle 18.30.

Dato l’enorme successo dell’iniziativa, che vedrà la presenza di Lucio Corsi nella multisala di via Canada e per la quale nel giro di poco più di 24 ore sono andare esaurite le prevendite per assistere al film sia in sala 1 che in sala 3 (aperta un paio di giorno dopo il sold out della prima sala), questa mattina è stata disposta l’apertura anche della sala 2, che ha una capienza di 230 posti.

I biglietti sono già acquistabili in prevendita sul sito https://www.thespacecinema.it/cinema/grosseto al costo di 10,80 euro e non è da escludere che nel giro di poche ore anche questa sala faccia registrare il sold out.

Foto di Francis Delacroix

