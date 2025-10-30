Non solo iOS e Android: ecco le principali alternative del 2025 nel settore dei sistemi operativi mobile

Il settore degli OS mobile sta attraversando una fase di trasformazione che mette in discussione il dominio assoluto di iOS e Android. Per oltre un decennio, Apple e Google hanno definito standard e regole del settore, imponendo un duopolio che ha conquistato oltre il 95% del mercato. Ora le nuove esigenze relative alla privacy, all’indipendenza tecnologica e all’interoperabilità tra dispositivi stanno aprendo la strada ai concorrenti.

Il terzo incomodo: HarmonyOS

Huawei è la protagonista più attrezzata, grazie ad HarmonyOS NEXT, ovvero la versione più avanzata del suo OS proprietario. Questo sistema è stato il primo ad abbandonare completamente il kernel Linux e la compatibilità con le applicazioni Android in formato APK. Huawei ha scelto di ricostruire dalle fondamenta per garantire delle prestazioni superiori, con prestazioni che (sulla carta) indicano un’efficienza fino a tre volte maggiore rispetto agli OS tradizionali.

L’obiettivo è creare una piattaforma unificata che integri smartphone, tablet, dispositivi IoT e servizi cloud in modo nativo, senza dipendere dalle tecnologie statunitensi. In Cina HarmonyOS ha già superato Android nella quota di mercato locale, grazie ad un’integrazione profonda con l’ecosistema Huawei e ad una strategia di indipendenza tecnologica, che riflette le tensioni geopolitiche tra Pechino e Washington.

Le altre alternative a iOS e Android

Un altro nome che sta attirando l’attenzione è GrapheneOS. Sviluppato come progetto open source e compatibile esclusivamente con i dispositivi Google Pixel, si fa notare per un approccio quasi maniacale nei confronti della privacy e della sicurezza. Ogni componente del sistema è stato progettato per ridurre al minimo la raccolta dei dati e per proteggere l’utente da intrusioni, tracciamenti e vulnerabilità. Il sistema utilizza le sandbox avanzate, l’isolamento dei processi e un modello di aggiornamento costante: un pacchetto che garantisce un livello di protezione raro nel panorama mobile. GrapheneOS, comunque, ad oggi non punta alla diffusione di massa, anche per via di un livello di usabilità non elevato.

Una visione più equilibrata tra tutela dei dati e usabilità viene proposta da CalyxOS, nato sempre in ambiente open source, ma con un’impostazione più orientata verso l’utente comune. CalyxOS propone un’esperienza simile a quella di Android, con l’accesso a store alternativi e a servizi Google opzionali, permettendo di mantenere una certa compatibilità con le app più diffuse. La sua diffusione crescerà soprattutto tra chi desidera un sistema privo di tracciamento invasivo, ma senza rinunciare alla praticità quotidiana.

Occorre citare anche altre opzioni come /e/OS, completamente slegato dalle librerie di Google e dotato di un cloud dedicato, un motore di ricerca indipendente e un app store di massima sicurezza. Infine, ecco il finlandese Sailfish OS, dotato di un’interfaccia gestuale con un supporto alle app Android tramite un sistema di emulazione interno.