Fine settimana di Halloween: eventi da paura in paese

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Eventi da paura a Castiglione della Pescaia nel fine settimana di Halloween.

Il programma

Venerdì 31 ottobre, alle 17, la biblioteca comunale “Italo Calvino” ospita il concerto-presentazione di “Infernalia. L’inferno dantesco in nove canzoni, nove quadri, nove racconti”, un progetto artistico dell’Officina del Malcontento con Carla Baldini, Dino Simone, Angelo Fucci, Luca Pierini, Roberta Lepri e Cristiana Milaneschi, che intreccia parola, musica e immagine per raccontare un Inferno contemporaneo.

“Infernalia” nasce come progetto musicale ispirato alla prima cantica dantesca, poi evolutosi in un volume pubblicato da Effigi che unisce canzoni, quadri e racconti.

Un viaggio tra i personaggi più intensi e umani dell’Inferno — da Paolo e Francesca a Caronte, da Ulisse al Conte Ugolino — rivisitati con uno sguardo attuale e poetico.

Un appuntamento speciale per celebrare Halloween tra musica, teatro e letteratura.

“Giochi da paura” venerdì, in occasione di Halloween, al Museo Casa Rossa Ximenes, dove tutti i bambini potranno trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della fantasia. All’interno del museo sarà allestita una postazione dedicata con tante attività ludiche a tema Halloween, per vivere insieme un’esperienza divertente, coinvolgente e suggestiva in uno dei luoghi più affascinanti della Diaccia Botrona. Il museo sarà aperto con orario continuato dalle 10.00 alle 18.00, per consentire a tutti di partecipare alle iniziative.

Al Museo archeologico di Vetulonia continuano le visite guidate a cura delle archeologhe dello staff alla mostra temporanea “Un mecenate e i suoi tesori. La collezione archeologica di Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona in Roma”.

Sabato primo e domenica 2 novembre, alle 11, sarà possibile visitare la mostra e scoprire la straordinaria storia di una collezione archeologica poliedrica, con opere esposte per la prima volta al pubblico. Il percorso offre un affascinante viaggio nell’archeologia, dall’età villanoviana fino all’età ellenistica, e propone un dialogo inedito tra arte antica e arte contemporanea, attraverso le sculture di grandi maestri del Novecento come Boccioni, Severini e De Chirico.

Una volta arrivati a Vetulonia sarà possibile esplorare anche l’area archeologica di Vetulonia( Poggiarello Renzetti – Scavi Città, Costa Murata, Tomba della Pietrera), aperta dal martedì alla domenica, dalle 8.30 alle 16.30, chiusa il lunedì.