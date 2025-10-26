“La chitarra nella roccia”: Lucio Corsi in sala al The Space Cinema per il suo film

Grosseto. Ospite d’eccezione al The Space Cinema di Grosseto.

Domenica 2 novembre, Lucio Corsi sarà presente alla proiezione de “La chitarra nella roccia”, il docufilm sul concerto del cantautore maremmano nell’abbazia di San Galgano.

Tra le rovine di questo luogo magico che si staglia in mezzo ai campi della Toscana, sono atterrati due amplificatori giganti, sedici musicisti e i loro strumenti.

Le prevendite per il film, il programma alle 18.30, sono andate sold out in meno di un giorno e la sala del The Space Cinema di Grosseto sarà gremita in ogni ordine di posto per accogliere con calore Lucio Corsi.

Dato l’enorme successo dell’iniziativa, non è da escludere che saranno messe a disposizione dei fan altre sale del cinema, in modo da permettere al maggior numero di spettatori possibile di salutare dal vivo il cantautore maremmano.

In ogni caso, il film sarà proiettato anche da lunedì 3 a mercoledì 5 novembre. Per informazioni e costi dei biglietti consultare il sito https://www.thespacecinema.it