Home Cinema“La chitarra nella roccia”: Lucio Corsi in sala al The Space Cinema per il suo film
CinemaCinema GrossetoCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

“La chitarra nella roccia”: Lucio Corsi in sala al The Space Cinema per il suo film

L'iniziativa è in programma domenica 2 novembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 162 views

Grosseto. Ospite d’eccezione al The Space Cinema di Grosseto.

Domenica 2 novembre, Lucio Corsi sarà presente alla proiezione de “La chitarra nella roccia”, il docufilm sul concerto del cantautore maremmano nell’abbazia di San Galgano.

Tra le rovine di questo luogo magico che si staglia in mezzo ai campi della Toscana, sono atterrati due amplificatori giganti, sedici musicisti e i loro strumenti.

Le prevendite per il film, il programma alle 18.30, sono andate sold out in meno di un giorno e la sala del The Space Cinema di Grosseto sarà gremita in ogni ordine di posto per accogliere con calore Lucio Corsi.

Dato l’enorme successo dell’iniziativa, non è da escludere che saranno messe a disposizione dei fan altre sale del cinema, in modo da permettere al maggior numero di spettatori possibile di salutare dal vivo il cantautore maremmano.

In ogni caso, il film sarà proiettato anche da lunedì 3 a mercoledì 5 novembre. Per informazioni e costi dei biglietti consultare il sito https://www.thespacecinema.it

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Illegalità e lavoro nero”: la Uil Toscana organizza...

Tirrenica, la Lega: “Polemiche del Pd su completamento...

“Il fiore della passione”: Maria Modesti presenta il...

“Fili di Solidarietà”: cuori fatti ad uncinetto per...

Torna l’ora solare: lancette degli orologi indietro di...

Incidente in città: donna investita, trasporta in ospedale

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: