Spettacoli, musica, gastronomia e atmosfere da brivido: torna la “Feste delle Streghe”

Montemerano (Grosseto). Montemerano si prepara a trasformarsi nel borgo più magico e misterioso della Maremma con la nuova edizione della “Festa delle Streghe”, in programma venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Montemerano con il patrocinio e il contributo del Comune di Manciano, torna ad animare le vie e le piazze del paese con spettacoli, musica, gastronomia e atmosfere da brivido.

Il programma

Il programma prende il via venerdì 31 ottobre alle 17.00 in piazza del Castello con la festa per bambini, palloncini modellabili e truccabimbi a tema Halloween. Dalle 19.00 si apriranno gli “antri” disseminati per le vie del borgo, dove sarà possibile gustare piatti tipici, panini, fritti misti, cocktail e birre, accompagnati da musica dal vivo e DJ set.

La festa prosegue sabato 1° novembre, con lo spettacolo di magia, sabbia e ombre “Cabriolet” in piazza del Castello alle 17.00. Dalle 18.30 tornano gli antri gastronomici e la musica live fino a tarda sera.

A chiudere la manifestazione, la suggestiva “Danza delle Streghe” in piazza della Chiesa, per un gran finale all’insegna di mistero e spettacolo.

Durante entrambe le serate il pubblico potrà assistere anche agli spettacoli di “Bricco e le sue magie”, della compagnia Syn Circus e della compagnia artistica Mantica.

È previsto un servizio navetta attivo ogni sera da Pitigliano, Manciano e Saturnia.

«La “Festa delle Streghe” è ormai un appuntamento tradizionale e molto atteso – dichiarano il sindaco di Manciano, Mirco Morini, e l’assessore al Turismo, Andrea Caccialupi –, un’occasione per vivere il borgo di Montemerano in un’atmosfera unica e per valorizzare ancora una volta il nostro territorio attraverso eventi di qualità che uniscono cultura, convivialità e promozione turistica».