Home GrossetoTirrenica, i 5 Stelle: “Il Governo taglia 80 milioni nascondendosi dietro scuse tecniche”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Tirrenica, i 5 Stelle: “Il Governo taglia 80 milioni nascondendosi dietro scuse tecniche”

"Presenteremo un emendamento"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

«Il definanziamento della Tirrenica è un grave atto politico ai danni della Toscana e dei suoi cittadini. Dopo aver già fatto saltare i fondi nella scorsa manovra, il Governo sottrae altri 80 milioni a un’infrastruttura essenziale per la sicurezza e lo sviluppo della costa toscana.

Le giustificazioni della Lega e del Ministero delle Infrastrutture, che parlano di una semplice ‘rimodulazione tecnica’ legata al contratto di programma Anas-Mit e alla valutazione Cipess, sono solo un paravento: se il problema fosse davvero la maturità dei progetti, le risorse sarebbero state vincolate, non cancellate.

I progetti ci sono, il Commissario straordinario è operativo e ha già trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti per la validazione. Manca solo la volontà politica del Ministro Salvini, che sembra aver perso ogni interesse per la Toscana dopo il crollo della Lega nella regione.

Come Movimento 5 Stelle non accettiamo che un territorio venga penalizzato per ragioni di consenso. Per questo i colleghi senatori del Movimento 5 Stelle presenteranno un emendamento alla Legge di Bilancio, per ripristinare le risorse e consentire finalmente l’avvio dei lavori sulla SS1 Tirrenica.»

Così Andrea Quartini, parlamentare toscano del Movimento 5 Stelle.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

La fibromialgia riconosciuta malattia cronica, Rossi: “Notizia storica,...

“Parco aperto”: ecco gli eventi autunnali nel Parco...

Grosseto e Nanping rafforzano la collaborazione: firmata la...

Ospedale Sant’Andrea, Mazzocco: “Lavori in pesante ritardo, i...

“Ritrovare sé stesse dopo il tumore al seno”:...

Lucio Corsi ospite al The Space Cinema: aperta...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: