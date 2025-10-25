Home GrossetoLavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune località
Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune località

L'intervento è in programma mercoledì 29 ottobre

di Redazione
Grosseto. Mercoledì 29 ottobre AdF sarà al lavoro a Grosseto per un intervento di rifacimento camera di manovra lungo la Strada Provinciale 152 Aurelia Vecchia.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 14 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Madonnino, Pupilli, Casa Mancini, Porcareccia, strada del Madonnino, Strada Provinciale 152 Aurelia Vecchia, via Aurelia Nord e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10

