Bar chiuso per 15 giorni: era frequentato da pregiudicati e serviva alcol ai minori

di Redazione
di Redazione

Follonica (Grosseto) – La Questura di Grosseto ha disposto la chiusura per 15 giorni di un bar situato nel quartiere Senzuno di Follonica.

Il provvedimento, emesso dal Questore ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblicasSicurezza (Tulps), è stato eseguito nella giornata odierna dalla Divisione di Polizia amministrativa e di sicurezza, con la collaborazione dei Carabinieri della Compagnia di Follonica.

Alla base della decisione, le numerose segnalazioni giunte dai militari dell’Arma e i controlli effettuati dagli agenti della Questura, che hanno riscontrato una costante presenza di persone pregiudicate all’interno e nelle immediate vicinanze del locale.

Le verifiche hanno inoltre documentato diversi episodi di disturbo dell’ordine pubblico e accertato la somministrazione illegale di bevande alcoliche a minori di 18 anni.

La sospensione dell’attività è stata definita “una misura urgente a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”, volta a ristabilire la tranquillità e la serenità dei residenti del quartiere.

