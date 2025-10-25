Home Colline del FioraSmaltimento degli scarti: contributi del Comune alle squadre dei cacciatori
Smaltimento degli scarti: contributi del Comune alle squadre dei cacciatori

Domande entro il 30 novembre 2025 per ricevere il sostegno economico

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano ha stanziato 2.500 euro per il corretto smaltimento degli scarti di cacciagione. Il contributo è destinato alle squadre venatorie mancianesi, che dovranno presentare la domanda al Protocollo comunale entro il 30 novembre.

L’erogazione del contributo avverrà con un criterio di proporzionalità sulla base dell’importo complessivo concedibile a tutte le istanze al Comune, che dovranno essere accompagnate dai documenti contabili (fatture, scontrini parlanti) che attestino il sostenimento di una spesa per la corretta gestione degli scarti di cacciagione sino ad un massimo dell’intera copertura dei costi per ogni squadra venatoria richiedente.

Per informazioni è possibile chiamare i numeri 0564.625348 o 0564.625331 oppure recarsi all’ufficio di piazza Magenta 1, a Manciano, nei giorni di apertura al pubblico (il martedì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 12.30).

