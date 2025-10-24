Mercati di Natale, Confesercenti: “Le domeniche da fare sono altre, il Comune non ha informato ambulanti”

Grosseto. “La base dei nostri associati preferisce le domeniche del 14 e 21 dicembre, di modo da garantire maggiore soluzione di continuità al mercato ed ai clienti. D’altra parte è di interesse collettivo che il mercato sia partecipato e porti una boccata d’ossigeno anche alle aziende ambulanti di questa città, che da molti anni aspettano un mercato straordinario accorpato ed efficiente”: così Marco Di Giacopo, funzionario di Confesercenti Anva, interviene sulla decisione del Comune di Grosseto di svolgere i mercati le domeniche del 7 e 21 dicembre.

“Generalmente, per una concertazione efficiente, il Comune attende sempre che gli ambulanti si consultino prima di decidere, magari anche più a ridosso del periodo natalizio. Una volta poi che le domeniche sono state scelte, viene mandata una comunicazione scritta: stavolta così non è stato. Si consideri inoltre – prosegue Di Giacopo – che le domeniche che ci spettano sarebbero tre, ma, in virtù di una buona collaborazione con l’ente, i residenti, ed il centro storico, ne ‘cediamo’ una per garantire maggiore affluenza alle altre due. Vista anche questa disponibilità da parte degli operatori, abbiamo chiesto a mezzo pec all’assessore Bruno Ceccherini di rivedere le proprie decisioni: l’esito però è stato negativo”.

“Il tempo per tornare sui propri passi però non manca – conclude il funzionario Anva -, d’altra parte siamo sempre ad ottobre. Il Natale è un momento importante per tutti, cittadini, commercianti e turisti: anche gli ambulanti meritano la loro fetta d’importanza”.