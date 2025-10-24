Carta “Dedicata a te” 2025: pubblicato sul sito del Comune l’elenco dei beneficiari

Grosseto. Sono 799 le carte solidali “Dedicata a te” assegnate al Comune di Grosseto, un’importante misura di sostegno rivolta alle famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica.

La carta “Dedicata a te”, del valore di 500 euro, è destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, esclusa qualsiasi bevanda alcolica, offrendo un aiuto concreto ai nuclei familiari che rispondono ai requisiti di reddito stabiliti a livello nazionale.

In questa prima fase, poiché l’Inps non ha ancora assegnato i numeri delle carte, il Comune ha provveduto a pubblicare l’elenco dei beneficiari, identificati mediante il numero di protocollo della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) relativa all’Isee, risultante dal consolidamento della lista beneficiari inviata all’Inps.

Non appena sarà disponibile l’elenco definitivo con indicato il numero della carta assegnata, i cittadini ammessi riceveranno le lettere di conferma tramite posta ordinaria con indicato il suddetto numero

Il Comune ricorda che:

il primo acquisto, necessario per attivare la carta, dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2025;

la somma disponibile (500 euro) dovrà essere utilizzata entro il 28 febbraio 2026, termine di validità della carta.

Il Comune di Grosseto non ha competenza nella gestione delle domande, né nelle eventuali esclusioni dal beneficio, poiché l’intero processo è gestito direttamente dall’Inps. L’amministrazione comunale si limita a verificare la residenza e la composizione de nucleo familiare, oltre che a comunicare ai cittadini l’ammissione al beneficio secondo le modalità sopra descritte.

Il Comune suggerisce a coloro che già beneficiavano della carta e che rientrano nell’elenco pubblicato, di verificare se la stessa sia stata, nel frattempo, attivata.