Sospeso il mercato straordinario di domenica 14 dicembre: “Accolte richieste delle associazioni”

Grosseto. Sospeso il mercato straordinario settimanale della domenica nelle piazze Esperanto e De Maria e in via Ximenes, a Grosseto, per la giornata del 14 dicembre. La decisione è stata presa dalla Giunta ed è sperimentale.

Le associazioni Fiva Confcommercio, Anva Confesercenti e Cia Grosseto hanno espresso parere favorevole alla proposta.

Il fine è di ovviare agli inconvenienti spesso emersi negli ultimi anni nello svolgimento del mercato, fra cui la sovrapposizione di eventi e fiere in altre località, con ripercussioni negative sull’estetica e la funzionalità del mercato e sulla possibilità, per l’utenza degli esercizi commerciali nel centro storico, di usufruire di adeguati spazi adibiti a parcheggio nel periodo dell’anno da sempre destinato agli acquisti in vista delle festività natalizie.

“La sospensione del mercato settimanale per domenica 14 dicembre – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle attività produttive Bruno Ceccherini – rappresenta un’efficace risposta dell’amministrazione comunale alla necessità di concentrare le presenze degli operatori nelle domeniche a maggiore impatto dal punto di vista dell’afflusso dell’utenza, evitando i possibili riflessi negativi di manifestazioni che si sovrappongono tra loro e riuscendo a trarre, invece, il massimo risultato possibile dallo sforzo profuso dagli addetti ai lavori”.