Torna la Festa della Castagna: il programma del secondo weekend

Arcidosso (Grosseto). Arcidosso si prepara a vivere il secondo weekend della Festa della Castagna, in programma il 24, 25 e 26 ottobre.

Un appuntamento che rappresenta l’anima del paese e dell’Amiata, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori tra gastronomia, tradizione, musica, arte e convivialità. Ci saranno mercatini, stand gastronomici, artigianato di qualità, musica itinerante, spettacoli, giochi popolari, mostre e aperture straordinarie dei musei.

Il tema 2025: “Il bicchiere è sempre mezzo pieno”

Lo slogan scelto per l’edizione 2025 racchiude lo spirito autentico della Festa della Castagna: un invito a vivere con fiducia, entusiasmo e leggerezza, apprezzando ciò che unisce e ciò che il territorio amiatino sa offrire.

“Il bicchiere mezzo pieno” non è soltanto un modo di dire, ma un atteggiamento che si ritrova tra le vie del borgo durante i giorni di festa: i bicchieri alzati nelle cantine, colmi di vino e convivialità, diventano simbolo di un brindisi collettivo che celebra la comunità, l’amicizia e la voglia di stare insieme.

La castagna, regina dell’autunno amiatino, e i sapori che la accompagnano si trasformano in occasione per riscoprire la bellezza delle tradizioni, condividere esperienze con chi arriva da fuori e rafforzare i legami tra gli abitanti.

Il messaggio che Arcidosso vuole trasmettere è chiaro: guardare sempre al lato positivo, valorizzare ciò che esiste sul territorio e trovare nella festa non solo un momento di svago, ma anche un gesto di identità, appartenenza e resilienza.

Più sicurezza e comfort

Come ogni anno, Comune e Proloco hanno predisposto adeguate misure di sicurezza, con particolare attenzione alla gestione delle cantine, cuore pulsante della manifestazione. Quest’anno ci saranno delle novità che si muovono nella direzione di rendere maggiormente sicura e fruibile la festa da ogni punto di vista. Inoltre, il Comune ha investito nella realizzazione di nuovi servizi igienici pubblici all’interno di locali di proprietà nel centro storico, a disposizione di tutti i visitatori, per rendere la festa sempre più accogliente.

Servizio navetta

Per facilitare l’accesso e ridurre il traffico, sarà attivo un servizio navetta il sabato e la domenica, con partenza dal monumento di Castel del Piano, fermata ai Cappuccini e arrivo ad Arcidosso.



Il programma

Venerdì 24 ottobre:

ore 10.00/19.00 – Polo museale del Castello Aldobrandesco;

ore 15.30/19.00 – Casa dei secchi e dei triachi – Artereastra;

ore 19.30 – Degustazioni e animazione nelle cantine storiche;

ore 21.00 – Via Tibet al Nido di Fate;

ore 21.00 – Torneo di briscola a 128 coppie (fase a gironi eliminatorie) – A cura di Giovanile Amiata;

ore 21.15 – Finale del torneo di briscola – Nido di Fate;

ore 23.00 – Musica nelle cantine.

Sabato 25 ottobre:

ore 9.30 – Mercatini, stand gastronomici e artigianato;

ore 10.00 – Apertura dell’area giochi in legno (Via Tibet);

ore 10.00/19.00 – Polo museale Castello Aldobrandesco;

ore 15.30/19.00 – Casa dei Secchi e dei Triachi – Artereastra;

ore 12.30 – Stand gastronomico al Nido di Fate;

ore 15.00 – Motofolk itinerante;

ore 15.00 – Rione dei Ferri: dolci, caldarroste e musica;

ore 16.00 – Carillon vivente itinerante con pianoforte;

ore 19.00 – Stand gastronomico al Nido di Fate;

ore 19.30 – Cena nelle cantine storiche;

ore 23.00 – Musica dal castello a piazza della Riconciliazione

Domenica 26 ottobre: