Sei Toscana, l’assessore: “Sciopero dei lavoratori penalizza Grosseto”

Grosseto. “Lo sciopero dei dipendenti di Sei Toscana ha avuto forti ripercussioni sullo stato della pulizia e del decoro cittadino. Ci giungono numerose segnalazioni da parte di residenti esausti per quanto sta accadendo.

L’zmministrazione sta facendo tutto quanto in suo potere per arginare le conseguenti criticità sopraggiunte. Non possiamo né vogliamo, però, esimerci dal porre in evidenza un certo disappunto per una situazione che va a danneggiare l’immagine del capoluogo e la qualità della vita dei cittadini, che pagano per un servizio che deve essere puntuale e garantito”.

Così l’assessore all’ambiente, Erika Vanelli, in una nota.