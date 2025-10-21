Controlli dei Carabinieri in centro: i militari ricevono suggerimenti e pareri da cittadini e negozianti

Grosseto. Nel quadro dei controlli del territorio svolti dai Carabinieri di Grosseto sulle aree più sensibili del capoluogo maremmano, nel corso della settimana scorsa il dispositivo organizzato dall’Arma di Grosseto ha permesso di monitorare le principali piazze e strade, identificando circa 200 persone, a piedi e al volante.

Non sono mancate le occasioni in cui alcuni automobilisti sono stati sanzionati per varie condotte scorrette alla guida: circa 15 le contravvenzioni elevate, con due automobilisti a cui è stata ritirata la patente di guida.

In proposito, i Carabinieri ricordano che le recenti modifiche al Codice della Strada hanno inserito lo strumento delle “sospensioni brevi”, tramite cui la forza di polizia che rileva una violazione ad alcune norme del Codice (esempio significativo è l’uso del telefono cellulare mentre si è alla guida) procede a sospendere il titolo di guida nell’immediatezza, per periodi che vanno dai 7 ai 15 giorni, e che in molti casi si aggiunge al provvedimento ordinario di sospensione prefettizio, non lo sostituisce: quindi un conducente potrebbe ricevere entrambe le sanzioni, ma con l’importante differenza che la sospensione breve viene irrogata direttamente e sul posto.

Fitto anche il dispositivo a ridosso dei luoghi di aggregazione e passaggio, come la stazione ferroviaria, sempre oggetto di attenzione particolare, e dove è presente con costanza il dispositivo di “Strade sicure” operato da personale militare dell’Esercito, con affiancamento operativo dell’Arma dei Carabinieri.

Ieri pomeriggio, i Carabinieri, insieme al contingente di “Strade sicure”, hanno fermato un giovane, trovato in possesso di una modica quantità di droga, per cui è stato segnalato alla Prefettura di Grosseto quale assuntore.

Il contatto ambientale

Controlli che sono stati svolti anche a piedi, per vivere e sentire con un orecchio più attento osservazioni e impressioni di cittadini e operatori del commercio. Molti di questi sono stati personalmente avvicinati per strada, nelle piazze, all’interno dei loro esercizi, per guardarsi negli occhi e rinforzare il contatto tra persone e istituzione. Un modo per cogliere meglio e prima anche eventuali criticità e indicatori di allarme, oltre a elementi e pareri utili per le future organizzazioni dei controlli dei Carabinieri, attraverso un contatto personale e diretto che può valere più di formali segnalazioni scritte.