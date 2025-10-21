Home Costa d'argentoContributo affitto, pubblicata la graduatoria provvisoria: ecco come e quando consultarla
Costa d'argentoNotizie dagli Enti

Contributo affitto, pubblicata la graduatoria provvisoria: ecco come e quando consultarla

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 27 views

Orbetello (Grosseto). L’amministrazione comunale di Orbetello rende noto che è stata approvata la graduatoria provvisoria dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2025 (con determina n. 744 del 17 ottobre 2025).

La graduatoria è stata pubblicata in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla privacy, e riporterà solo l’indicazione del numero assegnato alla pratica, già comunicato in precedenza ai richiedenti il beneficio  (nel caso non fosse stato ricevuto può essere richiesto telefonando al numero 0564.861228 o scrivendo a politicheabitative@comune.orbetello.gr.it).

La graduatoria è consultabile sul sito internet ufficiale del Comune di Orbetello, all’indirizzo web www.comune.orbetello.gr.it, nella sezione riguardante il servizio politiche abitative o all’Urp in piazza del Plebiscito n. 1, ad Orbetello, a piano terra, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 16. 

Gli interessati possono presentare opposizione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Destination summit: in Spagna una delegazione grossetana partecipa...

Buona movida: in piazza arriva il dibattito per...

Sciopero nazionale, Sei Toscana: “Le attività di pulizia...

Sei Toscana, l’assessore: “Sciopero dei lavoratori penalizza Grosseto”

Al via il “Doposcuola” alla biblioteca comunale: come...

Presidente di seggio elettorale: il Comune invita i...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: