Venator, il sindaco: “Crisi seguita costantemente, parlare della Vallina è fuori luogo”

Gavorrano (Grosseto). “La situazione della Venator è costantemente monitorata e seguita dall’amministrazione comunale”.

A dichiararlo è il sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri, che replica all’opposizione.

“Solo la scorsa settimana – dichiara Stefania Ulivieri – ero a Roma, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per avere direttamente le ultime informazioni sulla vertenza dell’azienda, che in questo momento si trova nella fase di vendita con tre potenziali acquirenti interessati. In un contesto così delicato, parlare oggi della Vallina o arrivare addirittura a scrivere lettere all’azienda è un gesto completamente fuori luogo e fuori contesto. Significa non sapere in che momento ci troviamo, non conoscere ciò che sta realmente accadendo e nemmeno comprendere il funzionamento della macchina amministrativa. Ancora una volta, un attacco pretestuoso che non porta alcun beneficio alla comunità: su una vicenda come questa, dove sono in gioco famiglie, lavoratori e una parte importante del Pil provinciale, Maule e i suoi avrebbero fatto meglio a tacere, mostrando almeno un po’ di senso di responsabilità”.

“Purtroppo – prosegue Ulivieri – non è la prima volta che assistiamo a questo atteggiamento. Da mesi l’opposizione cerca di trasformare ogni questione in uno scontro politico, lanciando accuse e insinuazioni su tutto: dai cimiteri alle strade, dai marciapiedi alle manutenzioni. A Gavorrano non c’è nessun silenzio assordante, c’è un’amministrazione seria e responsabile, che lavora quotidianamente con un bilancio limitato e che programma ogni intervento in base alle priorità reali: scuole, sicurezza, manutenzione e servizi sociali. Ogni euro è speso con criterio e trasparenza, con l’obiettivo di migliorare concretamente la vita dei cittadini. Ogni vicenda è seguita con attenzione e senso di responsabilità. Chi amministra sa che servono tempo, programmazione e buonsenso. Chi invece fa opposizione per pura propaganda, preferisce la scorciatoia della polemica, facile e rumorosa, ma completamente inutile. Noi continueremo a lavorare con serietà e determinazione, senza farci distrarre da chi cerca visibilità attraverso comunicati stampa e polemiche. Mentre qualcuno scrive lettere e cerca titoli sui giornali, noi parliamo con i Ministeri, seguiamo i dossier aperti e costruiamo soluzioni concrete per il territorio”.

“In conclusione – afferma Ulivieri –, se alcuni impiegassero la metà del tempo che usano per attaccare l’amministrazione nel comprendere davvero come si governa un Comune, forse Gavorrano avrebbe un’opposizione più utile e più credibile. Ma finché loro continueranno con le chiacchiere, noi andremo avanti con i fatti, nell’interesse esclusivo dei cittadini”.