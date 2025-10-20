Prefettura, nominato il nuovo vice Prefetto vicario: ecco chi è

Grosseto. Oggi, lunedì 20 ottobre, si è insediato il dottor Massimo De Stefano, nuovo vice Prefetto vicario – Coordinatore della Prefettura Utc di Grosseto, subentrato alla dottoressa Bruna Becherucci, collocata a riposo.

Originario della provincia di Napoli, De Stefano si è laureato in Giurisprudenza con abilitazione all’esercizio della professione forense e all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche.

Il dottor De Stefano, dopo aver superato il concorso per la carriera prefettizia nel 2005, è entrato nei ruoli del Ministero dell’Interno ricoprendo vari incarichi da viceprefetto aggiunto, fino alla nomina a viceprefetto, nelle Prefetture di Campobasso, L’Aquila, Napoli, Treviso, Brescia, svolgendo, inoltre, vari incarichi commissariali in diversi Comuni delle provincie di Campobasso e Napoli, con un collocamento fuori ruolo nel 2021 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica).

Da ultimo ha prestato servizio alla Prefettura di Bologna, dove ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto, Capo Ufficio Staff Area I – Ordine e Sicurezza pubblica e Tutela della Legalità territoriale, ricoprendo anche, in sostituzione, l’incarico vicariale.

Il Prefetto Paola Berardino formula al dottor De Stefano i migliori auguri di buon lavoro, certa che il nuovo delicato incarico potrà essere assolto con il massimo impegno.