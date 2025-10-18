“Le regole infrante”: Silva Gentilini presenta il suo libro nel castello

Manciano (Grosseto). Prosegue la rassegna letteraria “I libri nei borghi”, promossa dal Comune di Manciano – assessorato alla Cultura, con la direzione artistica dello scrittore di origini mancianesi Carlo Legaluppi.

Il prossimo incontro è in programma domenica 19 ottobre, alle 17.00, al castello Corsini di Marsiliana.

Ospite dell’evento sarà Silva Gentilini, autrice del romanzo “Le regole infrante” (Edizioni Piemme), un thriller intenso e avvincente che indaga le sfumature dell’animo umano e le conseguenze delle scelte personali. Le letture saranno curate dall’attrice Daniela Giaquinto, che accompagnerà il pubblico in un coinvolgente viaggio tra le pagine del libro. Come sempre, a presentare l’evento sarà Carlo Legaluppi.

Prima della presentazione è prevista una visita guidata al museo del castello e, al termine dell’incontro, il castello offrirà ai partecipanti una degustazione di prodotti locali.

«La rassegna “I libri nei borghi” – sottolineano il sindaco Mirco Morini e il consigliere comunale con delega alla cultura, Matteo Bartolini – rappresenta un’importante occasione per valorizzare il nostro patrimonio storico e paesaggistico attraverso la cultura, creando momenti di incontro e di condivisione in luoghi di straordinaria bellezza. Vogliamo ringraziare il direttore artistico Carlo Legaluppi per l’impegno e la passione con cui porta avanti questa rassegna e il castello Corsini per la preziosa collaborazione e l’ospitalità, culminata nell’offerta della degustazione che renderà l’evento ancora più speciale».

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: biblioteca@comune.manciano.gr.it.