Home Colline del Fiora“Le regole infrante”: Silva Gentilini presenta il suo libro nel castello
Colline del FioraCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Colline del FioraCultura e Spettacoli Grosseto

“Le regole infrante”: Silva Gentilini presenta il suo libro nel castello

L'iniziativa è in programma domenica 19 ottobre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 14 views

Manciano (Grosseto). Prosegue la rassegna letteraria “I libri nei borghi”, promossa dal Comune di Manciano – assessorato alla Cultura, con la direzione artistica dello scrittore di origini mancianesi Carlo Legaluppi.

Il prossimo incontro è in programma domenica 19 ottobre, alle 17.00, al castello Corsini di Marsiliana.

Ospite dell’evento sarà Silva Gentilini, autrice del romanzo “Le regole infrante” (Edizioni Piemme), un thriller intenso e avvincente che indaga le sfumature dell’animo umano e le conseguenze delle scelte personali. Le letture saranno curate dall’attrice Daniela Giaquinto, che accompagnerà il pubblico in un coinvolgente viaggio tra le pagine del libro. Come sempre, a presentare l’evento sarà Carlo Legaluppi.

Prima della presentazione è prevista una visita guidata al museo del castello e, al termine dell’incontro, il castello offrirà ai partecipanti una degustazione di prodotti locali.

«La rassegna “I libri nei borghi” – sottolineano il sindaco Mirco Morini e il consigliere comunale con delega alla cultura, Matteo Bartolinirappresenta un’importante occasione per valorizzare il nostro patrimonio storico e paesaggistico attraverso la cultura, creando momenti di incontro e di condivisione in luoghi di straordinaria bellezza. Vogliamo ringraziare il direttore artistico Carlo Legaluppi per l’impegno e la passione con cui porta avanti questa rassegna e il castello Corsini per la preziosa collaborazione e l’ospitalità, culminata nell’offerta della degustazione che renderà l’evento ancora più speciale».

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: biblioteca@comune.manciano.gr.it.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Torna il gruppo di lettura in biblioteca: ecco...

“Taxi a due piazze”: la commedia in scena...

Calcetto e pallavolo: inaugurato il campo polivalente in...

Spiritualità, cultura e giovani, al via la Settimana...

“Dal classico alla canzone napoletana”: nuovo appuntamento con...

“Dentro al tondo”: al via la mostra collettiva...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: