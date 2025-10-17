Venator, Ugl Chimici: “La Nuova Solmine interessata ad acquisire l’azienda”

Grosseto. Ieri mattina, la segreteria provinciale della Ugl Chimici, insieme alle altre segreterie e alla Rsu della Nuova Solmine, si sono incontrate presso Confindustria per il consueto incontro di aggiornamento annuale sulla situazione dello stabilimento di Scarlino, produttore di acido solforico.

Importante era capire, secondo la Ugl Chimici, l’andamento della fabbrica alla luce di due anni di fermo della vicina Venator, alla quale Nuova Solmine vendeva circa 175mila tonnellate di acido all’anno.

Roberto Bocci, segretario provinciale di Grosseto-Siena della Ugl, dichiara: “L’ingegnere Mansi ci ha fin da subito illustrato la situazione della produzione dello stabilimento della Nuova Solmine, sottolineando come negli ultimi anni si sia ridotta a causa di variazioni significative di domanda e di costi. La chimica di base sta affrontando molti problemi ed è continuamente messa sotto attacco. Inoltre, la fermata dell’impianto della Venator, che acquistava acido solforico per circa il 30% della produzione dell’impianto scarlinese, ha spinto gli amministratori della Solmine a ricercare mercati esteri per recuperare una parte dei guadagni persi. Viene da sé che vendere all’estero, tramite l’utilizzo di navi, ha un costo ben superiore che vendere ad un’azienda che dista pochi metri. Tutto ciò ha ridotto i margini di guadagno e se anche ad oggi non hanno inciso sui lavoratori il futuro potrebbe essere sicuramente più difficoltoso”.

Bocci continua: “Certamente sappiamo benissimo che Venator è sempre stata un’azienda fondamentale per la Solmine ed oggi ne abbiamo avuto nuovamente dimostrazione, in quanto l’ingegnere Mansi ha dichiarato di aver presentato una manifestazione di interesse non vincolante per l’acquisto della Venator Italy”.

“Eravamo usciti dall’incontro al Mimit – continua Bocci – con l’informazione che due/tre soggetti avevano manifestato interesse verso la Venator Italy, ecco, ora sappiamo con certezza che uno di questi è Nuova Solmine. A questo punto diventa fondamentale che il procedimento di vendita della Venator proceda il più velocemente possibile e senza intoppi perché, o sia la Solmine o sia un’altra società, il contratto di solidarietà è prossimo alla scadenza ed i lavoratori della Venator hanno la necessità di avere, non solo la speranza, ma la certezza di un futuro produttivo che garantisca stipendio e lavoro sicuro. In tutto questo non dimentichiamo mai i lavoratori dell’indotto, indotto che è stato praticamente azzerato”.

“Concludendo, come segreteria della Ugl crediamo che sia importante, in primis per i lavoratori della Venator, ma anche per la Nuova Solmine, riuscire a trovare finalmente una soluzione a questa difficile situazione, che possa ridare un rilancio efficace a tutto il polo chimico di Scarlino, che rappresenta il traino fondamentale di una provincia dove lentamente il comparto manifatturiero sta scomparendo. L’industria è parte integrante del territorio grossetano e fargli la guerra senza se e senza ma ha portato fino ad ora soltanto disoccupazione e povertà – termina Bocci -. Tutto secondo la Ugl deve stare insieme: lavoro, salute e ambiente. Sappiamo che questo è possibile e devono essere messa in campo da ogni attore in causa tutte le azioni necessarie per superare questa profonda crisi che si protrae da molto tempo”.