Orchidee selvatiche: un pomeriggio in memoria di Sara Magrini tra passione e scienza

L’iniziativa, in programma sabato 18 ottobre, alle 17.00 nella sala conferenze di strada Corsini (ingresso gratuito), nasce dal desiderio di ricordare e onorare la sua figura di ricercatrice, divulgatrice e docente che ha legato tutta la sua vita alla scienza, con una particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle orchidee spontanee, una delle sue grandi passioni.
Nata a Grosseto e da tempo residente a Tuscania, Sara Magrini è stata tra le fondatrici della Banca del Germoplasma dell’Università della Tuscia, punto di riferimento per la conservazione delle risorse genetiche vegetali a livello europeo. Autrice di oltre cento pubblicazioni scientifiche, membro di importanti reti di ricerca nazionali e internazionali, ha saputo unire il rigore accademico a una sensibilità profonda verso la natura, diventando un punto di riferimento per colleghi, studenti e associazioni naturalistiche.
Al di là dei risultati scientifici, chi l’ha conosciuta la ricorda per la passione contagiosa, la dedizione instancabile e la capacità di trasmettere l’amore per le piante anche a chi muoveva i primi passi in questo campo. Con il suo lavoro ha contribuito in modo determinante alla conoscenza e alla salvaguardia della biodiversità vegetale, lasciando un’eredità preziosa che continuerà a vivere nelle ricerche, nelle istituzioni e nelle persone che hanno condiviso con lei questo percorso.
Il pomeriggio al Museo vedrà gli interventi di Mauro Biagioli (presidente Giros), Daniele Vela, Antonio Pica (direttore scientifico Giros) e sarà introdotto e moderato da Andrea Sforzi, per ripercorrere le tappe principali di una vita dedicata alla scienza e alla bellezza delle orchidee.