Orchidee selvatiche: un pomeriggio in memoria di Sara Magrini tra passione e scienza

– Ildedica un pomeriggio speciale alla memoria dibotanica di rilievo nazionale e internazionale, scomparsa prematuramente lo scorso 20 agosto all’età di 55 anni.

L’iniziativa, in programma sabato 18 ottobre, alle 17.00 nella sala conferenze di strada Corsini (ingresso gratuito), nasce dal desiderio di ricordare e onorare la sua figura di ricercatrice, divulgatrice e docente che ha legato tutta la sua vita alla scienza, con una particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle orchidee spontanee, una delle sue grandi passioni.

Nata a Grosseto e da tempo residente a Tuscania, Sara Magrini è stata tra le fondatrici della Banca del Germoplasma dell’Università della Tuscia, punto di riferimento per la conservazione delle risorse genetiche vegetali a livello europeo. Autrice di oltre cento pubblicazioni scientifiche, membro di importanti reti di ricerca nazionali e internazionali, ha saputo unire il rigore accademico a una sensibilità profonda verso la natura, diventando un punto di riferimento per colleghi, studenti e associazioni naturalistiche.

Al di là dei risultati scientifici, chi l’ha conosciuta la ricorda per la passione contagiosa, la dedizione instancabile e la capacità di trasmettere l’amore per le piante anche a chi muoveva i primi passi in questo campo. Con il suo lavoro ha contribuito in modo determinante alla conoscenza e alla salvaguardia della biodiversità vegetale, lasciando un’eredità preziosa che continuerà a vivere nelle ricerche, nelle istituzioni e nelle persone che hanno condiviso con lei questo percorso.

Il pomeriggio al Museo vedrà gli interventi di Mauro Biagioli (presidente Giros), Daniele Vela, Antonio Pica (direttore scientifico Giros) e sarà introdotto e moderato da Andrea Sforzi, per ripercorrere le tappe principali di una vita dedicata alla scienza e alla bellezza delle orchidee.