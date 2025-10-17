Home Cultura & Spettacoli“Sherlock Holmes e i segreti di Monticello Amiata”: Simone Fagioli presenta il suo libro
“Sherlock Holmes e i segreti di Monticello Amiata”: Simone Fagioli presenta il suo libro

L'iniziativa è in programma sabato 18 ottobre

di Redazione
Paganico (Grosseto). Sabato 18 ottobre, alle 16, alla biblioteca comunale di Paganico, si terrà la presentazione del libro di Simone Fagioli dedicato ad una nuova avventura del più famoso detective londinese e intitolato “Sherlock Holmes e i segreti di Monticello Amiata”.

Sherlock è un personaggio così amato da continuare a vivere anche dopo la morte di Conan Doyle, avvenuta 95 anni fa, con nuove avventure che cercano di mantenere lo spirito di quelle originali, come appunto fa Simone Fagioli con il suo primo giallo.

Ambientato nella Toscana del 1932, il romanzo porta il leggendario investigatore londinese e il fedele Watson in un borgo dell’Amiata avvolto da nebbie e tensioni silenziose. Holmes affronta misteri che scuotono le fondamenta di Monticello Amiata: dalla Cassa rurale sull’orlo del collasso ai segreti della miniera di manganese abbandonata dell’Aquila, crocevia di crimini passati e presenti. Tra codici cifrati, personaggi ambigui e l’opprimente presenza del regime fascista, Holmes scoprirà che in questa terra “ogni verità è una moneta contesa”. Fino a che punto si può negoziare la giustizia con il potere?

Fagioli – antropologo e saggista – mescola abilmente rigore storico e suspense, costringendo il genio deduttivo di Holmes a confrontarsi con segreti capaci di sfidare persino la sua logica leggendaria. Un’indagine che esplora le ombre del Ventennio, intrecciando intrighi finanziari, crimini minerari e la complessità morale di un’Italia sotto dittatura.

La narrazione di Fagioli mescola eventi realmente avvenuti, come le vicende della Cassa rurale cattolica di prestiti e risparmio di Monticello Amiata, ricostruite per la prima volta con largo uso di documenti originali, e oggetto anche di un saggio “scientifico” da poco pubblicato, sempre per Effigi di Arcidosso, a elementi letterari, con un’accurata fedeltà del personaggio Holmes.

Interviene alla presentazione, con l’autore, Fulvia Perillo, medico e scrittrice.

