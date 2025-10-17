Home AttualitàSecond Hand Market: tornano sulle Mura scambio e vendita di abiti di seconda mano
Second Hand Market: tornano sulle Mura scambio e vendita di abiti di seconda mano

L'iniziativa è in programma sabato 18 ottobre

Grosseto. L’associazione Clan Aps annuncia la seconda edizione del Second Hand Market, in programma sabato 18 ottobre dalle 11 alle 21 presso il Molino Hub, situato nel  bastione Molino a Vento sulle Mura medicee di Grosseto (sotto al Cinghialino).

Il Molino HUB è uno spazio culturale gestito da Clan Aps grazie al sostegno e alla collaborazione di Istituzione Le Mura, l’ente che si occupa della valorizzazione e della promozione delle Mura nedicee di Grosseto, patrimonio storico e architettonico della città.

Il Second Hand Market è un evento dedicato allo scambio e alla vendita di capi d’abbigliamento di seconda mano, abiti vintage, accessori e libri, con l’obiettivo di promuovere pratiche di consumo consapevole e la cultura del riuso. La manifestazione sarà aperta dalle 11 alle 21 ed è riservata ai soci di Clan o Kansassiti.

Dalle 18 la giornata proseguirà con un aperitivo offerto e un DJ Set, per un momento di festa e socialità dedicato a tutti i partecipanti.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Trame Off”, sostenuto dal Comune di Grosseto e realizzato da Clan Aps in collaborazione con Istituzione Le Mura. Il progetto promuove pratiche virtuose di partecipazione e valorizzazione culturale attraverso attività che uniscono creatività, socialità e rispetto per l’ambiente.

“Con eventi come il Second Hand Market – spiegano da Clan – vogliamo incoraggiare un approccio più sostenibile al consumo e, al tempo stesso, offrire spazi di incontro, scambio e partecipazione attiva nella nostra comunità. Abbiamo a cuore i temi della sostenibilità, del riuso e della condivisione, che affrontiamo e approfondiamo anche in altri eventi e iniziative culturali organizzate durante l’anno”.

Per accedere all’evento è necessario essere in possesso della tessera associativa di Clan o Kansassiti (costo 5 euro). Sarà possibile associarsi direttamente in loco.

Informazioni

Clan Aps – Molino Hub
Via del Molino a Vento 17 (GR)
E-mail: info@collettivoclan.it
Facebook / Instagram: @molinohub @collettivoclan

