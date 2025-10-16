Home Colline MetallifereRegionali, Fratelli d’Italia ribatte al sindaco: “Travison confusa, le serve lezione di coerenza”
Colline MetalliferePoliticaPolitica Colline MetalliferePolitica Grosseto

Regionali, Fratelli d’Italia ribatte al sindaco: “Travison confusa, le serve lezione di coerenza”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 29 views

Scarlino (Grosseto). Si accende lo scontro politico tra il circolo di Fratelli d’Italia Scarlino e il sindaco Francesca Travison.

A far esplodere la polemica le dichiarazioni della prima cittadina, che in un recente intervento aveva definito il movimento di Giorgia Meloni “non valente” e sostanzialmente irrilevante a livello locale.

La contro replica di Fratelli d’Italia non si è fatta attendere.

“Siamo davvero stupiti dalle parole del sindaco ‘civico’ Travison — scrivono dal circolo di Fratelli d’Italiache evidentemente confonde numeri e percentuali. Secondo quanto da lei affermato in una nota, i 1.275 voti ottenuti da Fratelli d’Italia alle ultime elezioni regionali, pari al 43,25% degli aventi diritto, supererebbero quelli delle amministrative 2024, dove votò oltre il 68% degli elettori per un totale di più di 2.000 schede. Le percentuali non vanno scambiate con i numeri assoluti e un minimo di rigore e conoscenza aritmetica sarebbe auspicabile da parte di chi amministra la cosa pubblica”.

“Più che rispondere a provocazioni – aggiungono da Fratelli d’Italiavogliamo invitare il sindaco a riflettere su chi politicamente rappresenta oggi la stessa. Non dimentichiamo, infatti, che la stessa Travison, che oggi ci accusa di nasconderci dietro simboli di partito, ha abbandonato la Lega solo un anno fa, e, da allora, non ha perso occasione per farsi fotografare con esponenti locali e regionali del Pd: una civicità alquanto singolare”.

“Infine, vorremmo ricordare a Travison, che nella sua Giunta siede anche un assessore tesserato con Forza Italia, partito portatore di soli 76 voti nell’ultima tornata elettorale regionale, a conferma del quadro politico che regna nella maggioranza molto confuso e contraddittorio, e dove la coerenza è merce assai rara. Fratelli d’Italia continuerà a fare opposizione costruttiva, ma ferma, vigilando sull’operato della Giunta Travison, portando avanti proposte concrete per il bene e il futuro del territorio”, conclude Fratelli d’Italia Scarlino.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Obiettivo benessere: ecco i corsi posturali per il...

Nuovi parcheggi e manutenzione del verde nella frazione:...

Dl Anticipi, Simiani: “Per Meloni i Comuni turistici...

Crisi Venator: tra le aziende interessate ad acquisire...

Regionali, Marras analizza l’esito del voto: “A Grosseto...

Regionali, Amati: “Grazie a chi ha creduto in...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: