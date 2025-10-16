Lavoro inclusivo e parità di genere in sanità: l’Asl supera il controllo annuale

Grosseto. L’Azienda Usl Toscana sud est, in sede di audit di sorveglianza condotto da un organismo di certificazione accreditato, ha dimostrato il mantenimento dei requisiti e l’attuazione dei piani di miglioramento del Sistema di gestione per la parità di genere, come previsto dalla prassi di riferimento Uni/PdR 125:2022. L’audit di sorveglianza conferma l’efficacia delle politiche aziendali volte ad assicurare la gender equality e la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo.

Il mantenimento della certificazione rappresenta un ulteriore e significativo successo per l’Azienda Usl Toscana sud est. Questa validazione premia il lavoro di un’organizzazione pubblica che è stata precursore in Italia, ottenendo, per prima nella Regione Toscana e tra le prime a livello nazionale, questo importante riconoscimento per l’attuazione di politiche per la parità di genere.

Un percorso che parte da lontano e che trae origine da una lunga storia aziendale di azioni contro le diseguaglianze. Su 9.700 dipendenti, oltre il 70% (72,80) è rappresentato dal genere femminile. L’ente di certificazione ha voluto verificare tutti gli aspetti che possano garantire un equo trattamento: dallo stipendio alle prospettive di carriera, passando per le occasioni fornite per formarsi e fare esperienze professionali e alla conciliazione vita/lavoro.

L’Asl Toscana sud est ha spiccato per i risultati, tutti contraddistinti da una costante crescita nel tempo e da un confronto positivo con i dati nazionali di riferimento, in particolare per quanto riguarda:

la percentuale di donne nell’organizzazione: 3 punti percentuali superiore alla media nazionale del settore;

percentuale di donne dirigenti: 14 punti percentuali in più rispetto al benchmark di riferimento.

A partire delle 9 di giovedì 23 ottobre nell’aula magna del Polo Mattioli dell’Università di Siena (in via Mattioli 10 a Siena), ci sarà l’evento “2° DE&I Day – Due anni di noi. In viaggio verso il nuovo Gender Equality Plan”, occasione per fare il punto e impostare i nuovi percorsi sulla parità di genere all’interno dell’Asl Toscana sud est, oltreché momento per celebrare il rinnovo della certificazione Kiwa Cermet Italia.

«La valorizzazione delle diversità è un tratto distintivo di tutta la nostra Azienda, – afferma il direttore generale della Asl Toscana sud est Marco Torre -. Abbiamo quasi 10mila dipendenti e un’estensione territoriale ampia, è per noi fondamentale che ci sia la possibilità per ognuna e ognuno di esprimere al massimo le proprie potenzialità e di poterlo fare in un ambiente attento ai valori dell’inclusione. Il superamento dell’audit di sorveglianza conferma che l’attenzione verso queste tematiche è massima ed è già parte del nostro Dna».

«Siamo estremamente orgogliose e orgogliosi di questo risultato – dichiara la direttrice dell’Area dipartimentale Promozione ed Etica della Salute, presidente del Comitato Unico Garanzia e DE&I manager della Asl Toscana sud est, Vittoria Doretti -. Il superamento dell’audit di sorveglianza e il conseguente mantenimento della certificazione per la parità di genere sono la conferma che l’impegno per le politiche gender equality rappresenta una strategia consolidata nell’Azienda Usl Toscana sud est».