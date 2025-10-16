Home GrossetoLavoro inclusivo e parità di genere in sanità: l’Asl supera il controllo annuale
GrossetoSaluteSalute Grosseto

Lavoro inclusivo e parità di genere in sanità: l’Asl supera il controllo annuale

Il risultato sarà celebrato giovedì 23 ottobre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 11 views

Grosseto. L’Azienda Usl Toscana sud est, in sede di audit di sorveglianza condotto da un organismo di certificazione accreditato, ha dimostrato il mantenimento dei requisiti e l’attuazione dei piani di miglioramento del Sistema di gestione per la parità di genere, come previsto dalla prassi di riferimento Uni/PdR 125:2022. L’audit di sorveglianza conferma l’efficacia delle politiche aziendali volte ad assicurare la gender equality e la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo.

Il mantenimento della certificazione rappresenta un ulteriore e significativo successo per l’Azienda Usl Toscana sud est. Questa validazione premia il lavoro di un’organizzazione pubblica che è stata precursore in Italia, ottenendo, per prima nella Regione Toscana e tra le prime a livello nazionale, questo importante riconoscimento per l’attuazione di politiche per la parità di genere.

Un percorso che parte da lontano e che trae origine da una lunga storia aziendale di azioni contro le diseguaglianze. Su 9.700 dipendenti, oltre il 70% (72,80) è rappresentato dal genere femminile. L’ente di certificazione ha voluto verificare tutti gli aspetti che possano garantire un equo trattamento: dallo stipendio alle prospettive di carriera, passando per le occasioni fornite per formarsi e fare esperienze professionali e alla conciliazione vita/lavoro.

L’Asl Toscana sud est ha spiccato per i risultati, tutti contraddistinti da una costante crescita nel tempo e da un confronto positivo con i dati nazionali di riferimento, in particolare per quanto riguarda:

  • la percentuale di donne nell’organizzazione: 3 punti percentuali superiore alla media nazionale del settore;
  • percentuale di donne dirigenti: 14 punti percentuali in più rispetto al benchmark di riferimento.

A partire delle 9 di giovedì 23 ottobre nell’aula magna del Polo Mattioli dell’Università di Siena (in via Mattioli 10 a Siena), ci sarà l’evento “2° DE&I Day – Due anni di noi. In viaggio verso il nuovo Gender Equality Plan”, occasione per fare il punto e impostare i nuovi percorsi sulla parità di genere all’interno dell’Asl Toscana sud est, oltreché momento per celebrare il rinnovo della certificazione Kiwa Cermet Italia.

«La valorizzazione delle diversità è un tratto distintivo di tutta la nostra Azienda, – afferma il direttore generale della Asl Toscana sud est Marco Torre -. Abbiamo quasi 10mila dipendenti e un’estensione territoriale ampia, è per noi fondamentale che ci sia la possibilità per ognuna e ognuno di esprimere al massimo le proprie potenzialità e di poterlo fare in un ambiente attento ai valori dell’inclusione. Il superamento dell’audit di sorveglianza conferma che l’attenzione verso queste tematiche è massima ed è già parte del nostro Dna».

«Siamo estremamente orgogliose e orgogliosi di questo risultato – dichiara la direttrice dell’Area dipartimentale Promozione ed Etica della Salute, presidente del Comitato Unico Garanzia e DE&I manager della Asl Toscana sud est, Vittoria Doretti -. Il superamento dell’audit di sorveglianza e il conseguente mantenimento della certificazione per la parità di genere sono la conferma che l’impegno per le politiche gender equality rappresenta una strategia consolidata nell’Azienda Usl Toscana sud est».

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Gestione del campo degli arcieri: pubblicato il bando...

Musica e solidarietà: torna “La voce di ogni...

Obiettivo benessere: ecco i corsi posturali per il...

Stadio di baseball “Jannella”: pubblicato il bando per...

“Puliamo il Mondo” fa tappa a Grosseto: due...

Dl Anticipi, Simiani: “Per Meloni i Comuni turistici...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: