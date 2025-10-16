 “Nuove sfide e opportunità”: L’Alternativa organizza un convegno sul turismo

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il movimento civico L’Alternativa organizza, martedì 21 ottobre alle 17, nella sala del Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia, un convegno dedicato al turismo dal titolo: “Nuove sfide e opportunità – Dal Climate Change all’Intelligenza Artificiale”.

L’incontro sarà aperto dai consiglieri de L’Alternativa, Ianetta Giannotti e Aldo Iavarone, che faranno gli onori di casa. A moderare il dibattito sarà Simona Tozzi, Hospitality & Tourism Expert.

Ospite principale del convegno sarà il dottor Giuseppe “Beppe” Giaccardi, figura di rilievo nazionale, consulente di strategia e organizzazione, senior research advisor e fondatore e Ceo dello Studio Giaccardi & Associati.

Professionista dal 1985, Giaccardi vanta una lunga esperienza nei campi del marketing, della pianificazione e dell’organizzazione in ambito industriale, culturale e dei servizi. Con il suo studio ha progettato e diretto oltre 280 interventi di ricerca in diversi settori economici, a sostegno dello sviluppo di imprese, territori e destinazioni turistiche.

Spesso invitato come relatore in convegni su turismo, intelligenza artificiale applicata, cambiamento climatico e innovazione territoriale (tra cui la Btm di Bari, di cui cura il comitato scientifico), è attualmente impegnato nel progetto Dmo Venezia e Portofino.

“Al convegno sono invitate tutte le associazioni economiche del territorio, i loro iscritti e tutti i cittadini del Comune di Castiglione della Pescaia – si legge in una nota della lista civica -. Questo appuntamento rappresenta il primo di una serie di dieci incontri a cadenza mensile, dedicati a temi che riguardano da vicino il nostro territorio. L’obiettivo è contribuire alla costruzione di una visione condivisa e di lungo periodo per il turismo locale, ponendo le basi per il futuro programma politico del Comune e per una programmazione sostenibile e innovativa”.