Home Castiglione della Pescaia “Nuove sfide e opportunità”: L’Alternativa organizza un convegno sul turismo
Castiglione della PescaiaPoliticaPolitica Castiglione della PescaiaPolitica Grosseto

 “Nuove sfide e opportunità”: L’Alternativa organizza un convegno sul turismo

L'iniziativa è in programma martedì 21 ottobre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 37 views

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il movimento civico L’Alternativa organizza, martedì 21 ottobre alle 17, nella sala del Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia, un convegno dedicato al turismo dal titolo:  “Nuove sfide e opportunità – Dal Climate Change all’Intelligenza Artificiale”.

L’incontro sarà aperto dai consiglieri de L’Alternativa, Ianetta Giannotti e Aldo Iavarone, che faranno gli onori di casa.  A moderare il dibattito sarà Simona Tozzi, Hospitality & Tourism Expert.

Ospite principale del convegno sarà il dottor Giuseppe “Beppe” Giaccardi, figura di rilievo nazionale, consulente di strategia e organizzazione, senior research advisor e fondatore e Ceo dello Studio Giaccardi & Associati.

Professionista dal 1985, Giaccardi vanta una lunga esperienza nei campi del marketing, della pianificazione e dell’organizzazione in ambito industriale, culturale e dei servizi. Con il suo studio ha progettato e diretto oltre 280 interventi di ricerca in diversi settori economici, a sostegno dello sviluppo di imprese, territori e destinazioni turistiche.

Spesso invitato come relatore in convegni su turismo, intelligenza artificiale applicata, cambiamento climatico e innovazione territoriale (tra cui la Btm di Bari, di cui cura il comitato scientifico), è attualmente impegnato nel progetto Dmo Venezia e Portofino.

“Al convegno sono invitate tutte le associazioni economiche del territorio, i loro iscritti e tutti i cittadini del Comune di Castiglione della Pescaia – si legge in una nota della lista civica -. Questo appuntamento rappresenta il primo di una serie di dieci incontri a cadenza mensile, dedicati a temi che riguardano da vicino il nostro territorio.  L’obiettivo è contribuire alla costruzione di una visione condivisa e di lungo periodo per il turismo locale, ponendo le basi per il futuro programma politico del Comune e per una programmazione sostenibile e innovativa”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Regionali, Amati: “Grazie a chi ha creduto in...

Arte, natura e motori: un weekend ricco di...

“Il mestiere di mia madre”: Costanza Ghezzi presenta...

Regionali, Fratelli d’Italia: “Storica elezione per Luca Minucci,...

Regionali, il sindaco replica a Fratelli d’Italia: “L’unico...

Regionali, Fratelli d’Italia: “Ottenuto risultato straordinario, pronti al...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: