Home Costa d'argentoRegionali, Fratelli d’Italia: “Storica elezione per Luca Minucci, successo partito da Orbetello”
Costa d'argentoPoliticaPolitica Costa d'ArgentoPolitica Grosseto

Regionali, Fratelli d’Italia: “Storica elezione per Luca Minucci, successo partito da Orbetello”

"Un risultato straordinario, con 918 preferenze nel Comune di Orbetello"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 33 views

Orbetello (Grosseto). Fratelli d’Italia Orbetello esprime la propria “più grande soddisfazione per la storica elezione di Luca Minucci, primo consigliere regionale di Fratelli d’Italia nella storia della Toscana”.

“Un risultato straordinario, con 918 preferenze nel Comune di Orbetello, che assume un significato ancora più profondo se si considera la forte concorrenza di altri candidati del territorio – continua la nota del partito -.In questi giorni abbiamo letto molti titoli e commenti trionfalistici, ma la verità è una sola: questa storia parte da Orbetello. Parte da chi, come Luca Minucci, ha fondato e fatto crescere questo circolo, partendo da Albinia e costruendo passo dopo passo un percorso politico di ascolto, impegno e dedizione verso il territorio. Un risultato che testimonia la solidità, la credibilità e la crescita costante del nostro gruppo, che si conferma tra i più radicati della provincia di Grosseto e dell’intera Toscana. Fratelli d’Italia è infatti oggi ampiamente la prima forza politica del territorio e questo ci riempie di orgoglio ma anche di responsabilità”.

“Come prima forza della coalizione, intendiamo continuare a guidare con equilibrio e spirito di squadra il centrodestra verso la riconferma alla guida del Comune di Orbetello, in piena continuità con il lavoro del sindaco Andrea Casamenti e della sua Giunta. Lo faremo come sempre: senza imposizioni e senza prepotenze, ma con la forza delle idee, della condivisione e dell’amore per la nostra comunità – termina Fratelli d’Italia -. Un sincero ringraziamento va a tutti i cittadini che ci hanno sostenuto e che continueranno a credere nel nostro progetto per Orbetello e per la Maremma”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

Regionali, Amati: “Grazie a chi ha creduto in...

“Il mestiere di mia madre”: Costanza Ghezzi presenta...

 “Nuove sfide e opportunità”: L’Alternativa organizza un convegno...

Regionali, il sindaco replica a Fratelli d’Italia: “L’unico...

Regionali, Fratelli d’Italia: “Ottenuto risultato straordinario, pronti al...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: