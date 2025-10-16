Regionali, Fratelli d’Italia: “Storica elezione per Luca Minucci, successo partito da Orbetello”

Orbetello (Grosseto). Fratelli d’Italia Orbetello esprime la propria “più grande soddisfazione per la storica elezione di Luca Minucci, primo consigliere regionale di Fratelli d’Italia nella storia della Toscana”.

“Un risultato straordinario, con 918 preferenze nel Comune di Orbetello, che assume un significato ancora più profondo se si considera la forte concorrenza di altri candidati del territorio – continua la nota del partito -.In questi giorni abbiamo letto molti titoli e commenti trionfalistici, ma la verità è una sola: questa storia parte da Orbetello. Parte da chi, come Luca Minucci, ha fondato e fatto crescere questo circolo, partendo da Albinia e costruendo passo dopo passo un percorso politico di ascolto, impegno e dedizione verso il territorio. Un risultato che testimonia la solidità, la credibilità e la crescita costante del nostro gruppo, che si conferma tra i più radicati della provincia di Grosseto e dell’intera Toscana. Fratelli d’Italia è infatti oggi ampiamente la prima forza politica del territorio e questo ci riempie di orgoglio ma anche di responsabilità”.

“Come prima forza della coalizione, intendiamo continuare a guidare con equilibrio e spirito di squadra il centrodestra verso la riconferma alla guida del Comune di Orbetello, in piena continuità con il lavoro del sindaco Andrea Casamenti e della sua Giunta. Lo faremo come sempre: senza imposizioni e senza prepotenze, ma con la forza delle idee, della condivisione e dell’amore per la nostra comunità – termina Fratelli d’Italia -. Un sincero ringraziamento va a tutti i cittadini che ci hanno sostenuto e che continueranno a credere nel nostro progetto per Orbetello e per la Maremma”.