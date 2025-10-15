“Ottobre rosa”: screening gratuiti della Lilt per la prevenzione del tumore al seno

Grosseto. Anche quest’anno la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), sede di Grosseto Aps-Ets, celebra l’“Ottobre rosa”, l’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla prevenzione del tumore al seno.

La Lilt di Grosseto, in prima linea nella lotta contro i tumori, organizza nella propria sede delle giornate di screening gratuiti con medico specialista. Le giornate dedicate agli screening sono previste il 21 ottobre al mattino e il 24 ottobre nel pomeriggio.

Ottobre, mese della prevenzione, ricorda quanto sia importante sottoporsi a controlli regolari: il tumore al seno può essere prevenuto o accertato nella sua fase iniziale, aumentando le percentuali di guarigione.

Il direttore sanitario dottor Bruno Mazzocchi sottolinea come la prevenzione debba diventare una cultura consolidata, per ridurre i rischi di tumore e altre patologie, e precisa che nella sede della Lilt è possibile effettuare screening con l’obiettivo della “diagnosi precoce” e partecipare a incontri informativi per educare ad un sano stile di vita (alimentazione, attività fisica, ecc.).

La campagna nazionale di “Ottobre rosa”, che sarà seguita da quella di “Novembre azzurro”, punta a ridurre l’incidenza dei tumori, tenendo sotto controllo i fattori di rischio modificabili e rafforzando la capacità individuale di protezione attraverso comportamenti consapevoli e regolari controlli medici.

Il direttore Barbara Bricca comunica che nelle giornate indicate saranno effettuate 50 ecografie senologiche.

Per informazioni e prenotazioni su come diventare soci ed accedere agli screening gratuiti, contattare la segreteria della Lilt Grosseto in via De Amicis 1, allo 0564.453261, dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.30.