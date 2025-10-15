Regionali, Fratelli d’Italia: “Siamo il primo partito a Scarlino, premiato nostro progetto”

Scarlino (Grosseto). “I risultati delle elezioni regionali 2025 a Scarlino parlano chiaro: Fratelli d’Italia si conferma primo partito nel comune, un risultato che ci riempie di orgoglio e responsabilità. Un traguardo raggiunto grazie alla coerenza della nostra proposta politica e alla fiducia crescente che i cittadini continuano a dimostrarci“.

Così il circolo di Fratelli d’Italia Scarlino, commentando i risultati della tornata elettorale appena conclusa.

“La nostra coalizione di centrodestra – prosegue la nota –, nonostante la riconferma del presidente Giani, si attesta a Scarlino a pochissima distanza dal centrosinistra, confermando la bontà di un progetto politico che, anche nei piccoli centri, sa parlare con chiarezza e concretezza”.

“Il dato delle preferenze individuali – spiega il comunicato – conferma ulteriormente il radicamento e l’apprezzamento del nostro partito tra gli elettori, nonché la riconosciuta credibilità dei nostri candidati. Luca Minucci, con 6537 preferenze, di cui 71 provenienti da Scarlino, è stato eletto in Consiglio regionale. Menzione anche a Jurij Di Massa, che con 68 voti a suo favore è tra i candidati più votati nel nostro comune, segno evidente che la comunità riconosce e premia l’impegno e la serietà dei nostri esponenti”.

“Un altro elemento da sottolineare – continua Fratelli d’Italia Scarlino – è il primato di Fratelli d’Italia all’interno della coalizione di centrodestra, anche rispetto a forze politiche oggi presenti nella Giunta comunale. Questo non può e non deve passare inosservato: è un segnale che parte dalla base e che ci sprona a continuare con determinazione nel percorso intrapreso”.

“Ringraziamo tutti i cittadini che hanno scelto di darci fiducia. Continueremo a lavorare con dedizione e coerenza, ascoltando le esigenze del territorio e portando avanti una visione politica fondata su valori chiari, partecipazione e competenza. Il nostro impegno non si ferma qui. Fratelli d’Italia c’è. E continuerà ad esserci, ogni giorno, al fianco dei cittadini”, termina il circolo di Fratelli d’Italia Scarlino.