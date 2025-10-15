Home Grosseto“Giochiamo con la musica”: ecco dedicato ai bambini dai 3 agli 8 anni
“Giochiamo con la musica”: ecco dedicato ai bambini dai 3 agli 8 anni

di Redazione
Grosseto. L’amministrazione comunale di Grosseto approva la realizzazione del progetto “Giochiamo con la musica”, promosso in collaborazione con la scuola di musica “G. Chelli”, al fine di avvicinare i più piccoli al linguaggio universale della musica attraverso esperienze educative e divertenti.

L’iniziativa, che partirà nel mese di novembre, è rivolta ai bambini dai 3 agli 8 anni e coinvolgerà le scuole dell’infanzia comunali e private e le prime tre classi della scuola primaria degli istituti comprensivi della città. Le attività si svolgeranno nella sala riunioni della Biblioteca Chelliana di Grosseto e comprenderanno laboratori ludico-musicali pensati per stimolare la creatività, la sensibilità sonora e la partecipazione attiva dei bambini.

“Questo progetto – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’istruzione Angela Amanteconferma l’attenzione dell’amministrazione comunale verso i percorsi educativi innovativi e la valorizzazione delle arti come strumenti di crescita personale e collettiva, a beneficio di tutta la comunità grossetana. Sostenere la crescita armoniosa dei più piccoli significa anche offrire loro strumenti per esprimersi e conoscere sé stessi attraverso il linguaggio artistico e ‘Giochiamo con la musica’ rappresenta un bellissimo esempio di come la cultura e la didattica possano incontrarsi in modo leggero e coinvolgente, creando momenti di apprendimento, condivisione e gioia”.

