Grosseto. L’amministrazione comunale di Grosseto approva la realizzazione del progetto “Giochiamo con la musica”, promosso in collaborazione con la scuola di musica “G. Chelli”, al fine di avvicinare i più piccoli al linguaggio universale della musica attraverso esperienze educative e divertenti.

L’iniziativa, che partirà nel mese di novembre, è rivolta ai bambini dai 3 agli 8 anni e coinvolgerà le scuole dell’infanzia comunali e private e le prime tre classi della scuola primaria degli istituti comprensivi della città. Le attività si svolgeranno nella sala riunioni della Biblioteca Chelliana di Grosseto e comprenderanno laboratori ludico-musicali pensati per stimolare la creatività, la sensibilità sonora e la partecipazione attiva dei bambini.

“Questo progetto – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’istruzione Angela Amante – conferma l’attenzione dell’amministrazione comunale verso i percorsi educativi innovativi e la valorizzazione delle arti come strumenti di crescita personale e collettiva, a beneficio di tutta la comunità grossetana. Sostenere la crescita armoniosa dei più piccoli significa anche offrire loro strumenti per esprimersi e conoscere sé stessi attraverso il linguaggio artistico e ‘Giochiamo con la musica’ rappresenta un bellissimo esempio di come la cultura e la didattica possano incontrarsi in modo leggero e coinvolgente, creando momenti di apprendimento, condivisione e gioia”.