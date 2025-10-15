Home GrossetoColtivaItalia, Rossi: “300 milioni per rilanciare olivicoltura, sostegno concreto anche in Maremma”
ColtivaItalia, Rossi: “300 milioni per rilanciare olivicoltura, sostegno concreto anche in Maremma”

Grosseto. Con il piano Coltivaitalia, il Governo Meloni e il Ministro Francesco Lollobrigida dimostrano ancora una volta attenzione e concretezza verso il mondo agricolo e, in particolare, verso un comparto simbolo del nostro Made in Italy: l’olivicoltura”. È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Ambiente della Camera.

“Il provvedimento, che stanzia 300 milioni di euro – commenta Rossi, punta a sostenere la filiera olivicola nazionale attraverso interventi mirati di reimpianto e riconversione degli oliveti colpiti da fitopatie, la promozione di cultivar resistenti e il rafforzamento della capacità produttiva del settore. Un piano che unisce risorse, strategia e visione per rendere più competitivo e sostenibile uno dei pilastri dell’agricoltura italiana. Una maggiore produzione nazionale significa ridurre le importazioni e puntare sulla qualità del prodotto, il nostro olio, unico al mondo”.

“Per la Toscana, e in particolare per la provincia di Grosseto – sottolinea Rossi, dove in queste settimane la raccolta di olive sono in piena produzione, questo intervento rappresenta una boccata d’ossigeno fondamentale. Nella nostra terra, l’olivicoltura non è solo economia, ma anche tradizione, paesaggio e identità culturale. Difendere gli oliveti significa difendere il territorio e chi ogni giorno vi lavora con passione”.

“Ringrazio il Ministro Francesco Lollobrigida per la sensibilità e l’impegno con cui sta portando avanti una politica agricola fondata sulla sovranità alimentare, sulla tutela delle produzioni italiane e sulla valorizzazione dei territori. Con scelte come questa, il Governo Meloni dimostra di saper investire con lungimiranza in un settore strategico per il presente e il futuro del Paese”, conclude Fabrizio Rossi.

