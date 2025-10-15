Assemblea dell’Anpi alla Sala Eden: si parlerà della “questione palestinese”

Grosseto. Il direttivo della sezione Anpi “Elvio Palazzoli” di Grosseto organizza, per venerdì 17 ottobre alle 15.30, nella Sala Eden sul Bastione Garibaldi delle Mura medicee di Grosseto, la propria assemblea annuale di sezione.

“L’assemblea, oltre ad assolvere alcuni compiti statutari (approvazione del bilancio e organizzazione del piano di sviluppo delle attività per gruppi di lavoro), sarà dedicata alla ‘questione palesinese’, questione di grande attualità tenuto conto del genocidio ancora in corso nella Striscia di Gaza e della proposta di pace di Trump e Netanyahu, che ha il vantaggio di concedere una tregua, per altro molto precaria, ma che soprattutto non riconosce alcuna interlocuzione nel soggetto fondamentale della pace: il popolo palestinese, il quale si vede rappresentato da un’organizzazione terrorista come Hamas – si legge in una nota dell’Anpi -. Per discutere la questione sarà presente Maya Issa, presidente del Movimento degli studenti palestinesi in Italia, che incontrerà alcuni giovani grossetani protagonisti delle recenti giornate di manifestazione per la pace, per lo stop al riarmo, per la fine del genocidio e per il sostegno alla Global Sumud Flotilla, vittima di un atto di pirateria in acque internazionali”.

“Seguirà il concerto dal titolo ‘Canti di pace, di lotta e d’anarchia’ con le Donne di Magliano e l’Officina del Malcontento – termina il comunicato –. Le cittadine e i cittadini anifascisti potranno nell’occasione rinnovare la tessera di iscrizione all’Anpi. Tutta la comunità grossetana è invitata ad intervenire per dimostrare calore e vicinanza alla popolazione palestinese”.