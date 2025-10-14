Home GrossetoRegionali, Simiani: “Con Giani vince la Toscana del lavoro, dei diritti e dell’inclusione”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Regionali, Simiani: “Con Giani vince la Toscana del lavoro, dei diritti e dell’inclusione”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 15 views

Grosseto. “Quella di Eugenio Giani è una vittoria chiara che conferma la fiducia dei cittadini nel progetto che mette al centro sviluppo sostenibile, sanità pubblica e coesione sociale. Il mio grazie va al presidente confermato, ai candidati Dem e a tutto il Partito Democratico per aver dimostrato che la Toscana è e resta una terra che crede nella buona politica”: è quanto dichiara Marco Simiani, deputato del Pd, sui risultati delle elezioni regionali della Toscana.

“Adesso occorre proseguire con rinnovata determinazione, per trasformare la fiducia ricevuta in nuove opportunità per le persone e per i territori. Ci sarà anche un’altra sfida importante da centrare: quella della partecipazione. L’affluenza alle urne è calata e la politica ha il dovere di ricostruire fiducia, di tornare a parlare a chi oggi si sente distante. Solo insieme ai cittadini potremo rafforzare la nostra democrazia”: conclude Simiani.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Vaccini anti Covid, tante richieste: si attendono nuove...

“La tua voce conta”: Cna Impresa Donna organizza...

Regionali, Castiglione: “Il dato delle preferenze è rilevante”

L’Aperitivo letterario ospita Silva Gentilini con “Le regole...

Neuropsichiatria infantile: in arrivo 4 nuovi specialisti per...

Mercato coperto: approvato l’avviso riservato ai concessionari di...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: