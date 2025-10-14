Home Costa d'argentoLavori di AdF: possibili disagi all’Isola del Giglio
Lavori di AdF: possibili disagi all’Isola del Giglio

L'intervento è in programma giovedì 16 ottobre

di Redazione
Isola del Giglio (Grosseto). Giovedì 16 ottobre AdF sarà al lavoro a Isola del Giglio, per una manutenzione sulla rete idrica in via dell’Allume.

I lavori

I lavori potrebbero determinare, dalle 8.30 alle 12.30, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via dell’Allume, via dell’Incrociata, via di Mezzo Franco. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

