Assorup nazionale: importante delega al segretario generale del Comune

di Redazione
Grosseto. Si è concluso il terzo congresso nazionale dell’associazione dei responsabili unici del progetto per l’affidamento di contratti pubblici e degli esperti di procurement che operano a stretto contatto con le stazioni appaltanti.

Al segretario generale del Comune di Grosseto, Simone Cucinotta, è stata conferita la delega al settore degli enti territoriali, con focus sui rapporti con Anci e Upi e le associazioni attive nei contratti delle amministrazioni locali.

Nel 2025, in Italia, la spesa complessiva per appalti con procedura ordinaria è andata oltre i 20 miliardi di euro. Aumentano dunque le responsabilità e devono essere a maggior ragione incrementate, di conseguenza, pure le competenze. L’attività del segretario generale si concentrerà su relazioni istituzionali e valorizzazione del ruolo dei Rup; partecipazione a tavoli tecnici e iniziative su appalti, governance e innovazione; formazione per il personale delle società partecipate; monitoraggio normativo e supporto operativo agli associati e progetti pilota e collaborazioni locali.

“Ringrazio Assorup e il presidente Daniele Ricciardi per la fiducia accordatami -. dichiara Cucinotta -. La delega al settore degli enti territoriali rappresenta un’occasione per valorizzare, insieme ai Comuni e alle Province, il ruolo strategico del Rup come motore di innovazione, trasparenza e buona amministrazione. In un momento di forte evoluzione normativa e digitale, il nostro impegno sarà quello di costruire reti, diffondere buone pratiche e promuovere una cultura della responsabilità pubblica che renda le amministrazioni locali sempre più competenti, efficienti e sostenibili”.

A Cucinotta giunge il plauso del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna: “La delega conferita al nostro segretario generale, il dottor Simone Cucinotta, rappresenta un ulteriore attestato professionale che certifica, per l’ennesima volta, le sue profonde qualità specialistiche”

