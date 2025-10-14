Regionali, il sindaco: “Centrodestra si conferma maggioranza, soddisfatto per elezione di Minucci”

Orbetello (Grosseto). “Le urne confermano il centrodestra saldamente in testa nel Comune di Orbetello”: questo il commento del sindaco lagunare Andrea Casamenti all’indomani delle elezioni regionali, che premiano l’assessore uscente Luca Minucci, che ha incassato 918 preferenze sul territorio, su un totale di 6537 in tutta la Maremma.

“Nonostante ogni elezione sia una storia a parte, in questa tornata regionale la somma dei voti ai partiti della coalizione di centrodestra – aggiunge Casamenti – conferma un centrodestra maggioranza sul territorio del nostro Comune, nonostante Giani fosse riuscito nell’impresa di mettere tutti insieme e senza poi considerare il grande traino elettorale personale che ha avuto l’assessore regionale uscente Marras a livello locale. A differenza delle regionali 2020, che avevano premiato il Pd come primo partito, questa tornata elettorale vede tornare al primo posto nel comune di Orbetello un partito di centrodestra”.

“Nel 2020, inoltre – dice ancora il sindaco –, il consigliere più votato era stato Leonardo Marras, mentre adesso gli elettori hanno premiato come più votato Luca Minucci con 918 preferenze. Al nostro assessore comunale uscente faccio i miei complimenti e un in bocca al lupo per il lavoro che sarà chiamato a svolgere in Consiglio regionale. Dopo l’ottimo lavoro svolto in Giunta a Orbetello, siamo certi che Minucci rappresenterà al meglio il territorio lagunare a la Maremma tutta”.

«Da parte mia – conclude Casamenti – c’è quindi soddisfazione per il risultato della coalizione, che dimostra una ottima salute di consenso anche degli altri partiti di centrodestra e, naturalmente, per il successo elettorale di Luca Minucci, che ha lavorato ottenendo ottimi risultati per la nostra amministrazione”.