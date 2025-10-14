Regionali, la Cia: “Congratulazioni ai vincitori, ci aspettiamo il rispetto delle promesse assunte”

Home AgricolturaRegionali, la Cia: “Congratulazioni ai vincitori, ci aspettiamo il rispetto delle promesse assunte”
di Redazione
Grosseto. Cia Grosseto esprime le proprie congratulazioni alla coalizione che guiderà i prossimi anni di Governo toscano. Allo stesso tempo, augura buon lavoro anche a chi siederà tra i banchi dell’opposizione, perché il confronto e la dialettica democratica sono indispensabili per costruire una Toscana capace di ascoltare tutti.

«Come Confederazione, ci auguriamo che chi ha vinto le elezioni non dimentichi le promesse e gli impegni presi durante la campagna elettorale, né i tanti spunti e suggerimenti emersi nei nostri incontri e confronti diretti – ha commentato il presidente Claudio Capecchi . La Maremma, tra le aree agricole più importanti della Toscana, vive una fase delicata e merita attenzione costante. Chiediamo interventi concreti e coerenti con gli impegni assunti, a partire da ciò che può essere fatto subito per sostenere chi produce, lavora e difende il territorio ogni giorno. La nostra provincia vive di agricoltura e senza agricoltura rischia di perdere identità, economia e tenuta sociale».

Cia Grosseto rinnova la disponibilità al dialogo e alla collaborazione con la nuova Giunta e con il Consiglio regionale nel suo insieme, con lo spirito costruttivo che da sempre contraddistingue il suo lavoro: «L’auspicio — conclude il presidente è che la continuità di governo si traduca in continuità di attenzione e di ascolto verso il mondo agricolo, affinché la Toscana possa davvero ripartire dalle sue radici più autentiche: la terra, le imprese e le persone che ogni giorno la coltivano”.

