Premio regionale “Blsd Angel”: Siena Cuore dona riconoscimento a due cittadini maremmani

Orbetello (Grosseto). Due orbetellani e la Pro Loco di Orbetello Scalo parteciperanno il 18 ottobre al premio regionale “Blsd Angel”, riconoscimento a livello regionale ideato dall’associazione Siena Cuore Odv per premiare soccorritori laici che, con la loro prontezza e formazione, sono intervenuti salvando vite umane.

«Il premio e le menzioni speciali – spiegano dall’associazione – sono testimonianze simboliche che vogliono supportare il lavoro delle molte associazioni che si operano per la formazione laica, formazione di cittadini, scuole, enti, organizzazioni di volontariato, società sportive e contrade, e a favore della raccolta fondi per acquisto di dispositivi Dae da donare alla collettività per un territorio sempre più cardio protetto».

I premiandi di Orbetello sono Costanza Franci, giovane cittadina protagonista di un intervento che, attraverso l’utilizzo del defibrillatore, ha permesso di salvare una vita, e l’assessore comunale Ivan Poccia, che ha promosso sul territorio numerose iniziative volte all’educazione per la sicurezza in mare e l’obbligatorietà della presenza di dispositivi Dae sulle spiagge del territorio lagunare.

«Sono molto orgoglioso di ricevere questo premio – spiega l’assessore Poccia –, attendo di conoscere le motivazioni di Siena Cuore per l’assegnazione del riconoscimento che saranno svelate in sede di cerimonia di consegna. Da parte mia, comunque, come amministratore comunale, mi sono sempre impegnato a promuovere un territorio sempre più cardio protetto. Inoltre, personalmente e come amministrazione comunale, abbiamo lavorato per promuovere la sicurezza in mare e sulle nostre spiagge. Essendo io stesso un soccorritore, infatti, conosco bene l’importanza dei dispositivi e delle pratiche salvavita che mi hanno permesso di salvare vite umane nel corso della mia carriera».

«Faccio inoltre i miei complimenti a Costanza Franci – aggiunge Poccia – per la sua prontezza e il sangue freddo che hanno permesso di salvare una vita attraverso dell’utilizzo del defibrillatore presente a Orbetello Scalo e messo a disposizione di cittadini e soccorritori dalla Pro Loco della frazione che ringraziamo e a cui Siena Cuore ha riservato una menzione speciale».

L’ottava edizione del premio “Blsd Angle” si terrà a Siena, nella sala Patrizi, in via di Città 75, alle 15.30.

L’iniziativa, assieme alle altre attività 2025 di Siena Cuore Odv, è patrocinata dalla Regione Toscana, con il contributo del Consiglio regionale della Toscana, con la collaborazione di Ufficio scolastico regionale, Provincia di Siena, Comune di Siena, Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Azienda Usl Sud est, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Università degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, Consulta provinciale del volontariato di Siena, Irc-Italian resuscitation council, Ircomunita' Aps, Progetto Vita, Cesvot di Siena, Dmo Terre di Siena, Alleanza Carbon neutrality di Siena, Uisp Siena, Coni Siena.

LaAssociazione Siena Cuore Onlus – oggi Odv – si è costituita nel 2014 per volontà di un gruppo di professionisti sanitari con esperienza pluriennale nella formazione rivolta ai sanitari; consta di volontari, medici ed infermieri afferenti ai servizi di emergenza dell’azienda ospedaliera universitaria senese. Obiettivi principali di Siena Cuore Odv sono la formazione del maggior numero di persone possibile, formare nelle scuole docenti istruttori, lavorare in rete sui territori per fare sistema e aiutare a raccogliere fondi per acquisto di dispositivi Dae in modo da diffondere la cultura della defibrillazione precoce e la conoscenza delle manovre salvavita (rianimazione cardiopolmonare).