Il Comune mette in vendita immobili, terreni e aree verdi: come partecipare all’asta

Monte Argentario (Grosseto). L’amministrazione comunale di Monte Argentario ha deciso di porre in vendita sette unità immobiliari di proprietà comunale.

Si tratta, per la precisione, di due aree di verde attrezzato in via delle Buche a Porto Ercole (110 mq, prezzo a base d’asta 10.780,00 euro; 104 mq, prezzo a base d’asta 10.192,00 euro); un terreno in località Miragiglio (4.483 mq, prezzo a base d’asta 50.000 euro); un terreno in località Appetito di 122 mq, prezzo a base d’asta 40.943,00 euro euro; un terreno in via dello Scirocco a Porto Ercole (260 mq, prezzo a base d’asta 57.915,00 euro); un terreno in località Pozzarello di 130 mq, prezzo a base d’asta 30.000 euro; una porzione di strada in località Cala Galera di 452 mq, prezzo a base d’asta 36.346,00 euro.

Ulteriori dettagli e modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale alla pagina “Bandi di gara”.

I soggetti interessati a partecipare all’asta pubblica per l’acquisto di uno o più dei suddetti lotti dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 11.00 del 13 novembre 2025 all’ufficio Protocollo del Comune il plico chiuso contenente l’offerta.

Il 13 novembre 2025 alle ore 12.00, nella sala consiliare del Municipio, avrà luogo l’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base fissato nel bando.

Informazioni: Ufficio Patrimonio, tel.  0564.811944 e 0564.811959.

